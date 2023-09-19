وفود من إنجلترا وألمانيا تزور المناطق الأثرية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة استقبلت وفودا سياحية من دولتي إنجلترا وألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث تزور الوفود منطقة آثار تل العمارنة، وبني حسن، وتونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



ووجه المحافظ، إدارة السياحة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الأجواء اللازمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية المختلفة التي تضمها أرض عروس الصعيد من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة و الأقصر، مؤكداً أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.



جدير بالذكر، أن منطقة تل العمارنة على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس وتضم مجموعة من أقدم الآثار التى ترصد مراحل عبادة التوحيد التي دعا إليها الملك امنحوتب الرابع "اخناتون " حيث اتخذها عاصمة للدولة حينذاك، كما تقع منطقة بنى حسن جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم وتضم عددا من المقابر الأثرية من عصر الدولتين القديمة والوسطى، وعلى بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا تقع منطقة تونا الجبل حيث يوجد بها المدينة الجنائزية لمنطقة هيروموبليس وهي عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا.

وفد سياحي متعدد الجنسيات

يذكر أن وفدا سياحيا متعدد الجنسيات كان قد قام منذ عدة أيام بزيارة للمحافظة ، للتعرف على أهم الآثار التي تتميز بها وتمثل كافة العصور التاريخية ، بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني و الروماني والمسيحي والإسلامي، حيث تأتى المنيا ثالث محافظة أثرية بعد محافظتي الجيزة والأقصر، حيث قام الوفد بزيارة منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة بنى حسن بأبوقرقاص على بعد 20 كيلو متر جنوب مدينة المنيا، كما زار الوفد منطقة آثار تونا الجبل بملوى، ووجه المحافظ إدارة السياحة وكافة الجهات المعنية بتسهيل جميع الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الأجواء اللازمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية المختلفة التي تضمها أرض عروس الصعيد.

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا