الكاثوليك في مصر يحتفلون بذكرى القديسة إميليا ماريا غولييلما

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى القديسة إميليا ماريا غولييلما دي رودات العذراء، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولدت ماريا غولييلما إميليا دي رودات في شهر سبتمبر بمدينة درويل، روديز، بفرنسا.

حياتها مع جدتها

في قلعة درويل، بالقرب من روديز، لم تكن تبلغ من العمر عامين بعد عندما عُهد إليها بجدتها لأمها التي عاشت في تشييتو جينالز، بالقرب من فيلفرانش دي رويرج، مكان بعيد عن الإضطرابات السياسية.

كانت طفلة مفعمة بالحيوية، في سن السادسة عشرة تقريبًا، بعد أن خطت خطواتها الأولى في الحياة الاجتماعية، لم تكن تبالي بالحياة الروحية، ولم تقوم بواجباتها الدينية كما ينبغي، هذا السلوك، الذي قد يسميه البعض طبيعيًا لفتاة تبلغ من العمر ستة عشر عامًا، وكانت ترفض الاستماع لجدتها عن ضرورة التمسك بالحياة الروحية، أن إميليا رفضت رفقة "الراهبات والنساء المكرسات " في فيلفرانش، فقد اضطرت إلى أن تعيش حياة ورتيبة في جينالز، حيث يعاش والداهاز وفى عام 1804م " عيد الجسد المقدس والدم الكريم"

عاشت إميليا خبرة صوفية عميقة فاشتاقت للحياة مع يسوع المسيح المتواجد في سر القربان الأقدس، ومن هنا تحولت حياة إميليا إلى حياة مسيحية قوية، في ربيع العام التالي، ذهبت إميليا، البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا، لمساعدة الراهبات في فيلفرانش في دير القديس جير، حيث التحقت بالمدرسة بنفسها، كانت ترعى الأطفال أثناء العطلة، وتعدهم للمناولة الإحتفالية الأولي، وتعلمهم مواد أخري مدرسية.

وكانت تأمل إميليا أن تجد مكان مناسب لها في الدير ولكنها أصيبت بخيبة أمل، حيث جاءت الراهبات من مختلف الأديرة المشتتة خلال الثورة. حقيقة أنهم اجتمعوا الآن تحت سقف واحد، ولم يكن بهم أي راهبة شابة، لكنهم جميعاً كانوا كبار السن، ولم يرحب جميعهم بإميليا وحماسها. فتحدثت مع كاهن المدرسة الأب أنطونيو مارتي، وبإذنه غادرت ثلاث مرات في فترة أحد عشر عامًا من الإقامة في ذلك المكان، وأنضمت إلى راهبات نيفيرز مدة قصيرة و، لكنها تركت هذا المكان أيضا، في أحد أيام الربيع عام 1815، أثناء زيارة لسيدة مريضة في الرعية، وجد مجموعة من الجيران يتجادلون حول ظروفهم المعيشية الصعبة، بسبب الفقر، حول استحالة توفير التعليم المناسب لأطفالهم.

وفجأة راودت إميليا فكرة إرشادهم بنفسها. فتحدثت مع مرشدها الروحي الأب مارتي، فوافقها على قرارها بأن تبدأ في تعليم هؤلاء الأطفال، وفي غضون أسابيع قليلة بدأ التدريس في غرفة صغيرة في بيت القديس جير، فبدأت في تعليم أربعين طفلاً فقيراً بالإضافة إلى ثلاث شابات ساعدنها، وهكذا بدأت ما أصبح فيما بعد " راهبات العائلة المقدسة في فيلفرانش" لتنشئة الشابات ومساعدة الفقراء لتميزها عن الرهبانيات الأخرى التي تحمل نفس الأسم. لم تمر الأشهر الأولى بسلاسة: فقد هدد والدا إليونورا دوترياك البالغة من العمر ستة عشر عامًا، أحد مساعديها، باتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة ابنتهما، وكان على إميليا وأصدقاؤها تحمل النقد والسخرية حتى من الكهنة، وكذلك من العلمانيين.

ثابرت إميليا على الرغم من ذلك، بتشجيع من الأب مارتي. وفي مايو 1816 تمكنت من فتح مدرستها المجانية في منطقة مستأجرة. بعد فترة وجيزة تفككت الجماعة الرهبانية في دير القديس جير، ولكن إميليا التي كانت قد أعلنت نذورها الرهبانية لم ترك المكان بل عاشت مع ثمانية من رفيقاتها، ومع أكثر من مائة طالب وطالبة. في عام 1819، عندما تمكنت إميليا من شراء دير غير مأهول به كنيسة صغيرة وحديقة، حدث شيء خاطر بوضع حد للمشروع بأكمله: بدءًا من إليانور دوترياك الذي كان سبب لهم المشاكل بسبب ابنته، بأن ماتت بعض الراهبات فجأة وبشكل غير مفهوم وفقًا لتقرير الأطباء. فاعتقد البعض بأن الشيطان يريد ان يعرقل هذه المشروع الخيري.

قررت إميليا نفسها أن وفاتهما كانت ببساطة بسبب حقيقة أنها لم تكن الشخص المناسب لتأسيس دير وفكرت في إرسال أخواتها إلى رهبنة بنات مريم. ولكن اخواتها الراهبات رفضنا ذلك فاستمررنا في رسالتهن. على مدى السنوات السبع التالية، عانت إميليا أولاً من سرطان الأنف ثم من مرض غير محدد (ربما مرض مينير) فسبب لها آلم دائم في اذنها. فبدأت في تأسيس دير آخر تابع للدير الرئيسي وحتى إذا لم يكن الأب مارتي، لأسباب قانونية، مؤيدًا للمشروع تمامًا، فقد نفذته إميليا على أي حال، وفقدن الدعم المباشر للأب مارتي عندما تم تعيينه نائبًا عامًا لأبرشية روديز.

ومع ذلك، استمرت الجماعة الجديدة في الازدهار، وأنشأت أديرة جديدة، بالإضافة إلى منازل مفتوحة عاشت فيها الراهبات، بدفع من إميليا، حياة بسيطة للغاية، الآن كممرضات الآن كمعلمات. في وقت لاحق قاموا بتضمين زيارات للسجون في أنشطتهم، وفي عام 1847 افتتحوا أول مأوى للنساء، وكانت جميع الأنشطة مدعومة بصلاة الراهبات الحبيسات. كل من قابلها اندهش من قوة حياتها الداخلية وأصالة صلاتها. لقد تقول دائمًا أن الأب علمها بأن الروح القدس كان هو القائد والمرشد لهذه الجمعية.

في أبريل 1852، أصيبت عينها اليسرى بالسرطان، فأدركت بأن الرب يدعوها للمكوث معه في الفردوس. وتخلت عن منصبها كرئيسة لجمعية راهبات العائلة المقدسة لتنشئة الشابات ومساعدة الفقراء.، وخلال الأشهر الخمسة التالية تحملت المرض بصبر، تزداد ضعفاً يوماً بعد يوم. في مساء يوم 18 سبتمبر قالت لشقيقاتها: "الجدار ينهار"، وفي اليوم التالي توفيت، وفي عام 1950 تم تقديسها.