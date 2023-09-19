تحرير 60 مخالفة تمونية خلال حملة على الأسواق والمخابز في "مطاي" بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 60 محضرًا متنوعًا، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت اليوم حمله تمونية رقابية وتفتيشية استهدفت ضبط مخالفات الاسواق والمخابز بمطاي وأسفرت الحمله عن تحرير ٦٠ محضرًا تموينيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المحاضر تنوعت وجاءت علي النحو التالي : في مجال الأسواق تم تحرير ٣ محاضرللسلع منها 1 محضر ذبح خارج السلخانه و ٢ محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وذلك بمعرفه حمدي ماهر مدير تموين البندر ومفتش الاغذيه والطب البيطري ومباحث التموين.

وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير ٥٧ محضرًا تموينيًا للمخابز المخالفه بقطاع حلوه ومدينه مطاي منها ٣ محاضر نقص وزن و ١٣ محضر عدم نظافه أدوات العجن و ١٠ محاضر عدم إعلان عن الأسعار و٧ محاضر عدم إعطاء بون صرف و١ محضر عدم مطابقة للمواصفات و٢ محضر غلق و٢١ محضر شهاده صحيه وتم تحرير المحاضر بمعرفه محمد صالح مدير مكتب تموين حلوه وعبد القادر شعبان مفتش تموين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين بالقيام بحملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، مشددًا على أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمطاي بالمنيا