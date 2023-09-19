لتحقيق التسوية.. "القاهرة الإخبارية": روسيا دعت إلى تنفيذ الاتفاقيات حول نارجونو كاراباخ

كشف حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، عن آخر مستجدات إطلاق أذربيجان عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، تحت مظلة استعادة النظام الدستوري،

وقال مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعت الجانب الأذري والأرمني، إلى ضرورة التهدئة الوضع والعودة إلى تسوية الملف عبر الحلول الدبلوماسية، وأعلنت عن تواصلها من خلال إجراء الاتصال مع الجانب الأذري.

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد آخر مستجدات في أذربيجان

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن أذربيجان أعربت عن قلقها إزاء التوتر في المنطقة المتنازع عليها وإنشاء ممرات لإجلاء السكان من المناطق الخطرة.

في حين أعلنت موسكو أنها لا تريد ما يحدث ولا توافق عليه، كما تغض روسيا النظر عن الأعمال العسكرية الأذرية تجاه أرمينيا بالتحدث مع الجانب الأذري فقط.

وأشار المراسل، إلى أن الخارجية الروسية دعت إلى تنفيذ الاتفاقيات حول كاراباخ لتحقيق التسوية بين الجانبين.