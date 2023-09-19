الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لتحقيق التسوية.. "القاهرة الإخبارية": روسيا دعت إلى تنفيذ الاتفاقيات حول نارجونو كاراباخ

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشف  حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، عن آخر مستجدات إطلاق أذربيجان عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، تحت مظلة استعادة النظام الدستوري، 

وقال مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعت الجانب الأذري والأرمني، إلى ضرورة التهدئة الوضع والعودة إلى تسوية الملف عبر الحلول الدبلوماسية، وأعلنت عن تواصلها من خلال إجراء الاتصال مع الجانب الأذري. 

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد  آخر مستجدات في أذربيجان

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن أذربيجان أعربت عن قلقها إزاء التوتر في المنطقة المتنازع عليها  وإنشاء ممرات لإجلاء السكان من المناطق الخطرة.

 في حين أعلنت موسكو أنها لا تريد ما يحدث ولا توافق عليه، كما تغض روسيا النظر عن الأعمال العسكرية الأذرية تجاه أرمينيا بالتحدث مع الجانب الأذري فقط. 

وأشار المراسل، إلى أن الخارجية الروسية دعت إلى تنفيذ الاتفاقيات حول كاراباخ لتحقيق التسوية بين الجانبين.  

القاهرة الإخبارية موسكو أذربيجان لمكافحة الإرهاب ناجورنو كاراباخ الخارجية الروسية

مواد متعلقة

عضو الجمعية المصرية للحساسية: نصائح لتجنب نزلات البرد في فصل الشتاء

عضو الوطنى للعمل الأهلى: إعمار وتأثيث 793 منزلًا فى 7 محافظات خلال 3 أشهر

لأول مرة.. معرض تفاعلى لـ"توت عنخ آمون" بالمتحف الكبير

خبير سياحى: مصر أضافت أسواقًا سياحية جديدة مثل البرازيل والهند والأردن

أستاذ اقتصاد زراعي: توسعات كبيرة في المشروعات الزراعية بمصر

أستاذ الدراسات البيئية: ظاهرة النينيو أدت لسيول غزيرة في عدة مناطق

خبيرة اقتصادية: الدولة اتخذت 171 إجراء إصلاحيًا لتحسين بيئة الاستثمار

"إكسترا نيوز" توضح ما هى ظاهرة النينو وتأثيرها على درجات الحرارة والأمطار

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلي باعترافات مثيرة:"سهراتي كانت حمرا"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مصر تهزم كورونا.. انتعاشة سياحية تقارب مستويات 2010

كيف تستفاد مصر اقتصاديًا من زيارة الرئيس السيسي للإمارات؟.. خبراء يعلقون

"قتلها بكرسى خشب".. أول صور لـ"أم أحمد" ضحية القتل على يد لص أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟