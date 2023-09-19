الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. عرض ثالث لمسلسل "نقل عام" على "DMC دراما"

مسلسل نقل عام
مسلسل نقل عام

تعرض قناة "DMC دراما" مساء اليوم الثلاثاء، عرض أولى حلقات مسلسل "نقل عام" للفنان الكبير محمود حميدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

ومن المقرر  أن تعرض حلقات مسلسل نقل عام، يوميا في تمام الثامنة مساء على DMC دراما، ويعاد في تمام  الساعة الواحدة صباحًا والحادية عشر صباحا.

ويأتى عرض مسلسل "نقل عام" تعرض قناة "dmc دراما" بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه الأول على شبكة قناة "ON"، وعرضه الثانى على شبكة قناة الحياة.

تفاصيل وأحداث مسلسل نقل عام

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي من خلال 30 حلقة، كتبها المؤلف وليد خيري، ويتم خلال الأحداث مناقشة العديد من القضايا المهمة الموجودة على أرض الواقع منها "انفجار السكاني" و"الثأر"، وايضا السوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، وغيرها الكثير، الذى يُتيح للأسرة المصرية أن يجتمع عليه، ويشاهدونه سويًا لعدم وجود أي مشاهد خادشة للحياء به، فهو عمل فني عائلي، ومناسب لجميع الفئات العمرية.

صناع وأبطال مسلسل نقل عام 

ويشارك فى بطولة مسلسل نقل عام، نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من النجوم و الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وتعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإخراج عادل أديب.

نقل عام مسلسل نقل عام مواعيد عرض مسلسل نقل عام dmc دراما محمود حميدة

مواد متعلقة

الخميس.. "القومية" تغنى أعمال وردة وفريد الأطرش على المسرح الكبير بالأوبرا

المسرح المكشوف يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل الموسيقار شادى مؤنس بالأوبرا

مجدى الحسينى ضيف صالون الأوبرا الثقافى الأربعاء

بروفات احتفالية الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بالأوبرا (صور)

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

مواعيد عرض مسلسل ريفو لـ أمير عيد على قنوات سي بي سي

يوسف فوزى يكشف تفاصيل مُحزنة عن مرضه: "مش عارف أصلى"

"It’s Showtime" يقدم تغطية لـ أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان فنيسيا السينمائى.. اليوم

الأكثر قراءة

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

"ذروها تجابه ربها".. النيابة تطالب بإعدام المتهمة بقتل ابنها وأكله

مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" بشأن الانتخابات الرئاسية غدًا

الطماطم بكام النهاردة.. أسعار الخضار اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟