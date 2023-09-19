الليلة.. عرض ثالث لمسلسل "نقل عام" على "DMC دراما"

تعرض قناة "DMC دراما" مساء اليوم الثلاثاء، عرض أولى حلقات مسلسل "نقل عام" للفنان الكبير محمود حميدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام

ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل نقل عام، يوميا في تمام الثامنة مساء على DMC دراما، ويعاد في تمام الساعة الواحدة صباحًا والحادية عشر صباحا.

ويأتى عرض مسلسل "نقل عام" تعرض قناة "dmc دراما" بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه الأول على شبكة قناة "ON"، وعرضه الثانى على شبكة قناة الحياة.

تفاصيل وأحداث مسلسل نقل عام

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي من خلال 30 حلقة، كتبها المؤلف وليد خيري، ويتم خلال الأحداث مناقشة العديد من القضايا المهمة الموجودة على أرض الواقع منها "انفجار السكاني" و"الثأر"، وايضا السوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، وغيرها الكثير، الذى يُتيح للأسرة المصرية أن يجتمع عليه، ويشاهدونه سويًا لعدم وجود أي مشاهد خادشة للحياء به، فهو عمل فني عائلي، ومناسب لجميع الفئات العمرية.

صناع وأبطال مسلسل نقل عام

ويشارك فى بطولة مسلسل نقل عام، نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من النجوم و الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وتعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإخراج عادل أديب.