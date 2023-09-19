الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بحضور موسع من أساقفة الكنيسة..

الراهب تداوس آڤا مينا يحصل على درجة الدكتوراة في الآثار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حصل الراهب القمص تداوس آڤا مينا، من دير الشهيد مار مينا العجايبي بمريوط، على درجة الدكتوراة من قسم الآثار بكلية الآداب، جامعة كفر الشيخ.

وجرت مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث بمقر الجامعة، أمس الاثنين، وموضوعها "تطور العمارة الدينية في إقليم مريوط في ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة".

ضمت لجنة المناقشة كلًا من:

- الأستاذ الدكتور شوقي البحيري أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ مشرفًا ورئيسًا.

- الأستاذ الدكتور حسام أحمد المسيري أستاذ الآثار اليونانية والرومانية ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشرفًا مشاركًا.

- الأستاذ الدكتور عزت ذكي قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة الإسكندرية عضوًا. 

- الأستاذ الدكتور حجاجي إبراهيم محمد أستاذ الآثار الإسلامية كلية الآداب جامعة طنطا عضوًا.

حضر مناقشة الرسالة رئيس جامعة كفر الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، وأصحاب النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

 قداس ذكرى أربعين يوما على نياحة أسقف جنوب ألمانيا 

وكان قد أقيم في دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بألمانيا، أمس قداس ذكرى مرور أربعين يومًا على نياحة الأنبا ميشائيل أسقف جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

صلى القداس من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا والنائب البابوي لإيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، والأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

بينما اعتذر لظروف خاصة نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا والنائب البابوي لإيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

كما شارك في القداس مجمع كهنة إيبارشية شمالي ألمانيا ومجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان من الكنائس والأديرة القبطية بأوروبا، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.

القمص تداوس آڤا مينا دير الشهيد مار مينا العجايبي بمريوط درجة الدكتوراه من قسم الآثار بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ تطور العمارة الدينية في إقليم مريوط في ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة كنيسة

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