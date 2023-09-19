الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طالب بإعلام بني سويف: الرئيس السيسي غيّر الريف المصري تغيير جذري (فيديو)

الطالب
الطالب

عبر أمير ناجح، طالب بكلية الإعلام جامعة بني سويف، عن سعادته بما فعلته المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرى الريف المصري من مراكز شباب ووحدة طب أسرة ومجمع خدمات وشهر عقاري ومكتب بريد داخل مجمع خدمات متكامل وتجميع الخدمات فى مكان واحد.

أمير يشكر الرئيس السيسي على إطلاق حياة كريمة

وأوضح أمير خلال حديثه مع “الدستور”، أنه لابد من توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت الريف المصري تغيير جذري وزيارة الرئيس للمحافظات وافتتاح تلك المشروعات كان لها أثر كبير على المواطن، فشكراً للرئيس وشكراً لمبادرة حياة كريمة.

حياة كريمة تغير الحياة داخل 66 قرية

وغيرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الحياة داخل قرى مركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف بعد تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة داخل القرى بواقع 1616 مشروعاً داخل 66 قرية بتكلفة تتعدى الـ12 مليار جنيه، حيث تسهم المبادرة بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل تلك القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

محافظ بنى سويف: مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف إن مبادرة "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها، وتكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى.

الفيديو

https://youtu.be/-f9XFFVKaRs

 

بني سويف حياة كريمه اعلام بني سويف سدس مشروعات

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