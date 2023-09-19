العميد محمد عبدالمنعم لـ"الشاهد": فصيلتنا دمرت 12 دبابة إسرائيلية فى 6 أكتوبر

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إنه كان يوجد لدى كل قائد فصيلة قناص وكان معه قناص جميع ضرباته صائبة دون تفكير، معبرًا: "كنت أقوم بأمر هذا القناص بالتصويب على قائد دبابة العدو، ثم بعد ذلك يتم التخلص من الدبابة بالكامل بعد التخلص من قائدها وشل حركتها".

سحق العدو الإسرائيلي

وأكد العميد محمد عبد المنعم يوسف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفصيلة الثالثة التي يقودها دمرت 12 دبابة منذ 6 أكتوبر حتى وقف إطلاق النار، حيث كان يستخدم قناصًا حتى 14 أكتوبر ثم جرى استخدام بالآر بي جي والمدافع بعد استشهاد هذا القناص.

وتابع:"يوم 14 أكتوبر كان صعبًا جدًا لأن الجسر الجوي الأمريكي بدأ يدخل المعركة وكان القتال عنيفًا، وأتذكر القناص المصري الذي حاول الانتقال من نقطة إلى أخرى أثناء القصف، لكن دانة استهدفت الحفرة التي انتقل إليها وأستشهد".

وتابع: " يوم 8 أكتوبر وصلنا أمر بتطوير الهجوم، وتحركنا الساعة الواحدة والنصف وكنا ندمر الدبابات الإسرائيلية حتى وصلنا إلى المكان المطلوب وهو التبة، وأرسل العدو إلينا جحافل من الدبابات وأصبحت وسط قواتنا ولكنا كنا صامدين في مكاننا وبدأت تضربنا وضربناها وذخيرتنا بدأت تنفد".

وواصل: "تبقى دبابة إسرائيلية واحدة قُطع جنزيرها وكان رشاشه يضربنا عشوائيًا، وأستشهد كثيرون منا بسببه، كانت الدنيا ليل، ولم ينفع معه آر بي جي أو مدفع، وكان لدينا مدافع من أيام الحرب العالمية الثانية كانت موجودة في مخازننا، وكنا جايبينها مضادة للدبابات كمالة عدد، كانت طلقة تضرب و10 طلقات متضربش، وطلبت من العسكري أجرب وأنا وحظي ووجهته على الكتلة السوداء وسميت الله وضربت، الطلقة لبست في الدبابة ولعت، واللي كان عليها نط، وقال عاوز أعيش وكان يتحدث اللغة العربية.. لكنه أخد نصيبه؛ لأنه قتل عددًا كبيرًا".

وذكر أنه في يوم ٩ أكتوبر تم تزويد الجيش المصري بالذخيرة بعد أن قام العدو بإرسال عدد كبير من الدبابات والمعدات الحربية الثقيلة والتي جعلت الجيش المصري يتراجع للخلف وترك نقطة التبه.

الشاهد الموسم الثالث

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

