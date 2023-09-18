الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إلغاء هدف كهربا.. البلتاجي: "الفار ساهم في الحد من أخطاء التحكيم"

رضا البلتاجي
رضا البلتاجي

علق رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، علي  صحة هدف محمود عبدالمنعم كهربا، الملغي خلال مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي، قائلًا:" النقل التلفزيوني و الفار ساهما في الحد من أخطاء الحكام".

وقال البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار "، مع الاعلامي تامر أمين، إن التحكيم هو العنصر المهم في أو مباراة و الحكمالفاسد يضيع مجهود فريق باكلمه و ينكد علي مشجعين بالآلاف.

رضا البلتاجي: هدف كهربا صحيح 

وتابع الحكم الدولي، أن أحد كاميرات المشجعين وضحت الخطأ في هدف محمود كهرباء و موقف حارس المرمي.

رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق هدف محمود عبدالمنعم كهربا اتحادالعاصمة الجزائري بطولة السوبر الأفريقي

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