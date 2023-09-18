بعد إلغاء هدف كهربا.. البلتاجي: "الفار ساهم في الحد من أخطاء التحكيم"

علق رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، علي صحة هدف محمود عبدالمنعم كهربا، الملغي خلال مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي، قائلًا:" النقل التلفزيوني و الفار ساهما في الحد من أخطاء الحكام".

وقال البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار "، مع الاعلامي تامر أمين، إن التحكيم هو العنصر المهم في أو مباراة و الحكمالفاسد يضيع مجهود فريق باكلمه و ينكد علي مشجعين بالآلاف.

رضا البلتاجي: هدف كهربا صحيح

وتابع الحكم الدولي، أن أحد كاميرات المشجعين وضحت الخطأ في هدف محمود كهرباء و موقف حارس المرمي.