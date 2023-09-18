طبيب بيراميدز يكشف عن طبيعة إصابة نجم الفريق ومدة غيابه

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وغادر توفيق الملعب مصابًا في الشوط الأول من مباراة الجيش الرواندي، وشارك بدلًا منه لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، عصر أمس الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32، في الظهور الأول تاريخيًا للفريق السماوي بدوري الأبطال.

بينما تقام مواجهة الإياب، هنا بالقاهرة وتحديدًا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر الحالي أو الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح المنيري أن إصابة أحمد توفيق عبارة عن التواء شديد في الكاحل، وسيتم تحديد مدة العلاج وطبيعة الإصابة بشكل كامل، ومدة غيابه بعد الأشعة التي سيجريها خلال ساعات.

وفي السياق ذاته، تأكد غياب أحمد توفيق رفقة زميله المدافع محمد الشيبي، عن مواجهة الفريق السماوي أمام الزمالك، في مسابقة الدوري الممتاز.

وليست مباراة الزمالك فقط، التي سيغيب عنها توفيق، هناك مواجهة البنك الأهلي للفريق السماوي، في الجولة الثانية، بعد طرده أمام الأهلي في آخر مباريات بيراميدز بالدوري نهاية الموسم الماضي.

موعد مباراة بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

ويستهل بيراميدز موسمه الجديد في مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024)، بمواجهة نظيره الزمالك، في السابعة مساء الخميس القادم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة ذاتها.

القنوات الناقلة لقمة بيراميدز والزمالك بالدوري

وتنقل قمة بيراميدز والزمالك، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، المالك الرسمي والحصري، لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي قد توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري، بينما جاء بيراميدز في المركز الثاني والزمالك في المركز الثالث.