الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الإسلام ودوره في تنمية الأسرة".. ندوة لمركز إعلام طنطا بقطور

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع إدارة أوقاف قطور ندوة مساء اليوم بعنوان "الإسلام ودوره في تنمية الأسرة" وأقيمت الندوة في دار المناسبات بـمسجد الكيلاني بقطور، وتميزت بحضور الشيخ عصام العشماوي، مدير إدارة أوقاف قطور.

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وتناولت الندوة عدة نقاط هامة، حيث تمت مناقشة دور الأسرة في الإسلام وأهميتها كلبنة أساسية في بناء المجتمع. 

كما تحدث عصام العشماوي عن الأسرة قبل الإسلام، مشيرا إلى الوضع الحالي للأسرة في الغرب. كما استعرض في حديثه معايير بناء الأسرة وأهمية إنشاء أسرة سعيدة، وتطرق لـ حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء ، موضحًا قول رسول الله أن "أفضل النفقة هي النفقة على الأسرة والأهل"، وان الانفاق على القريب صدقة وصلة للرحم، وتطرق الى بعض أسباب التفكك الاسرى، مشيرًا إلى أهمية فتح لغة حوار مع افراد الاسرة لتقوية الروابط الاسرية ويجب تقسيم المسئوليات بين افراد الاسرة، مبينًا أهمية الترابط الاسرى في بناء المجتمع وأن تعاليم الإسلام تدعم المودة والترابط الاسرى و أن أساس الترابط الاسرى تصرفات الرجل داخل اسرته.

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وأكد الشيخ أهمية التربية الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى أفراد الأسرة. وفي نهاية الندوة، أوصى بآداب الحوار واحترام الطرف الآخر، حيث تعتبر الأسرة أساسًا لآداب الحوار.

تأتي هذه الندوة في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية، تحت شعار "سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك"، التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات بهدف توعية المجتمع بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع. 

وتم تنظيم وتنفيذ الندوة بواسطة فريق العمل الإعلامي المكون من سنيد وشيماء مزروع وحسناء الكتامي، بإشراف ضاحي هجرس، مدير المركز الإعلامي بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور، المدير العام لإعلام وسط الدلتا.

إدارة أوقاف قطور لهيئة العامة للاستعلامات الإسلام ودوره في تنمية الأسرة مسجد الكيلاني الأسرة قبل الإسلام الأسرة أساس ا لآداب الحوار لمركز الإعلامي بطنطا إعلام وسط الدلتا حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء

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