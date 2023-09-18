"القاهرة الإخبارية" ترصد مخاطر تفاقم أزمة ديون الشركات الأمريكية

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقرير عن "مخاطر ديون الشركات الأمريكية".

وأوضح التقرير، أن قيمة الديون المستحقة على الشركات الأمريكية تقدّر بتريليوني دولار، وقد تؤدي ديون الشركات إلى خسارة نحو 10 آلاف وظيفة شهريًا في 2025.

وأشار التقرير إلى أن 4 تريليونات دولار هي حجم ديون الشركات المستحقة بين عامي 2026 و 2030، كما أن 230 مليار دولار قيمة فوائد استحقاق ديون الشركات مع نهاية 2023م.

وبين التقرير، أن فوائد استحقاق ديون الشركات تسجّل نحو تريليون دولار بحلول عام 2025م.

تزايد حالات تخلف الشركات الأمريكية عن سداد ديونها 176% هذا العام

وارتفع عدد حالات تعثر الشركات الأمريكية عن سداد ديونها بنسبة 176% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها تلك الشركات مع ارتفاع الفائدة.

وحسب بيانات "إس أند بي جلوبال ريتنجز"، تخلفت ما يصل إلى 69 شركة أمريكية عن سداد ديونها في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بارتفاع 176% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد أغسطس على وجه الخصوص، 16 حالة عدم سداد للديون، وهو المستوى الأعلى الذي يسجل في هذا الشهر منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويعد قطاع الإعلام والترفيه الأكثر تأثرًا بأزمة الائتمان هذا العام، إذ شهد ارتفاع حالات التخلف عن السداد بأكثر من ستة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام المقبل؛ ليصل العدد إلى 24 حالة.