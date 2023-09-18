الخطوط السعودية الثالثة عالميا في دقة مواعيد.. الرحلات نجحت في إتمام أكثر من 99% من جدول رحلاتها

احتلت الخطوط السعوديةالمرتبة الثالثة بين أفضل الخطوط الجوية في العالم من حيث انضباط مواعيد الرحلات، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة تصنيف النقل الجوي سيريوم (Cirium)، محققة نسبة انضباط 83.76% لإجمالي 14,867 رحلة.

وتشير هذه المعدلات إلى أن غالبيةرحلات الخطوط السعودية قد وصلتإلى وجهاتها المحددةوفق الأوقات المحددة، الأمر الذي حدّ من حالات التأخير.

كما تضمن التقرير تحقيقالخطوط السعودية معدل إتمام بلغ99.67% من جدول رحلاتها،يما يؤكدنجاحها في تشغيلجميع رحلاتها المقررة تقريبًا.

وتعتبر هذه النتائج إحدى أبرز معايير جودة وكفاءة الأداء التشغيليلشركات الطيران، إذ تعكس قدرتها على إدارة جداول رحلاتها بفاعلية، وضمان وصول الضيوف إلى وجهاتهم في المواعيد المحددة.

وكشفت البيانات أيضًانجاح تتبع 98.86% من الرحلات التي شغّلتها الخطوط السعودية في شهر أغسطس، الأمر الذي يشير إلى حجم استثماراتها الضخمة في مجالي التكنولوجيا ومتابعة الإجراءات، لضمان سلاسة رحلاتها وسلامتها.

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