الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

watch it تشوق جمهورها لعمل جديد: يا ترى فيلم ولا مسلسل؟

WATCH IT
WATCH IT

شوّقت منصة watch it الرقمية جمهورها لعمل فني جديد من المقرر أن يعرض عبر المنصة خلال الفترة المقبلة.

ونشرت Watch It عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل المختلفة صورة من لوكيشن تصوير مكتوب عليها قريبًا وعلقت على الصورة قائلة: "تفتكر اللي جاي فيلم ولا مسلسل من أعمال Watch It الأصلية"؟

"على باب العمارة".. أحدث أعمال watch it الأصلية لشهر أكتوبر

يستعد صناع مسلسل "على باب العمارة" لطرح العمل عبر منصة  watch it التي أعلنت عن عرضها للعمل، ويعد المسلسل أحدث أعمالها الأصلية، ومن المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل.

وعلى باب العمارة من إخراج خيرى سالم، حيث كشفت المنصة عن البوستر الدعائي الأول للمسلسل استعدادًا لعرضه، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

احتوى البوستر الدعائي الأول لمسلسل "على باب العمارة" على الغموض والتشويق، حيث تضمن البوستر أسماء الشخصيات مع عبارة "قريبًا".

على باب العمارة

من المنتظر عرض العمل خلال شهر أكتوبر المقبل، وانتهى المخرج خيري سالم من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل، ومن المنتظر أن تطلق "watch it" البرومو الدعائي للمسلسل خلال أيام، ويعد مسلسل "على باب العمارة" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية.

وتواصل المنصة على مدار العام تقديم المحتويات الأصلية من خلال المسلسلات والبرامج، كما تعرض المنصة حاليًا حفلات مهرجان العلمين الجديدة بالتزامن مع عرضها على شبكة قنوات المتحدة.

منصة watch it watch it منصة WATCH IT الرقمية أعمال Watch It الأصلية على باب العمارة

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