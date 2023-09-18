ضبط 234 قضية مخدرات و45 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 234 قضية مخدرات، 45 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 58156 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط لص سرق جمعية خيرية في الوراق

في سياق آخر، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة لاب توب، تابلت من داخل الجمعية الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد المترددين على الجمعية عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "مفتاح الجمعية"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية مالك محل خردوات مقيم بدائرة القسم.

ضبط 9 آلاف نسخة كتاب تعليمي بدون ترخيص

نجحت أجهزة الأمن في ضبط قرابة 9 آلاف نسخة ملازم وكتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (8950 نسخة لكتب وملازم تعليمية لمختلف المراحل التعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.