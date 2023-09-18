ضبط عصابة سرقة وتقطيع السيارات ببورسعيد

ضبطت أجهزة الأمن عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وتقطيعها وبيعها.

ضبط عصابة سيارات بورسعيد

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام عدد 5 أشخاص، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي متخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات باستخدام المفتاح المصطنع، ثم يقومون بتقطيعها وبيعها مجزأة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وتم العثور على سلاح ناري من نوع فرد محلي بحوزة أحدهم. وبعد المواجهة، اعترفوا بأنشطتهم الإجرامية وحيازتهم السلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، كما أفادوا بأنهم ارتكبوا 3 جرائم في قسمي شرطة "الشرق" و"المناخ"، وأدلوا بمعلومات عن المسروقات.

ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك في الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإصابة سائق مركبة "توك توك" خلال مشاجرة، ما أدى إلى وفاته في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "ادعاء مشاجرة".

تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك"- تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن)، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف"، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهما حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثاني بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثاني باستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها وأودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثاني والأداة المستخدمة.