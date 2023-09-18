محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء موقف تراكى دائم لعربات الحنطور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكي الدائم لعربات الحنطور بالمنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائي لها والحوادث المرورية.

جاء ذلك من أجل الظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

ورافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في جولته كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومديرو الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان، ونقيب أصحاب عربات الحنطور.

تفاصيل إنشاء موقف التراكى

وكلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنفيذ موقف التراكي بشكل حضاري وجمالي نموذجي بأسلوب علمي، وذلك بتزويده بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية، مع إنشاء سور حضاري في الناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الاستدامة له بالشكل المطلوب.

التزام عربات الحنطور بخط سير

وشدد اللواء أشرف عطية على التزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف، وذلك وفقًا للتطبيق الذي سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات، وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائي بهدف خلق بيئة مناسبة لاستقبال السياح، وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.

جولة محافظ أسوان