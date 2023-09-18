الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء موقف تراكى دائم لعربات الحنطور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكي الدائم لعربات الحنطور بالمنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائي لها والحوادث المرورية. 

جاء ذلك من أجل الظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام الزائرين والأفواج السياحية الوافدة لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

ورافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في جولته كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومديرو الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان، ونقيب أصحاب عربات الحنطور. 

تفاصيل إنشاء موقف التراكى 

 

وكلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنفيذ موقف التراكي بشكل حضاري وجمالي نموذجي بأسلوب علمي، وذلك بتزويده بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية، مع إنشاء سور حضاري في الناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الاستدامة له بالشكل المطلوب.

التزام عربات الحنطور بخط سير 

 

وشدد اللواء أشرف عطية على التزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف، وذلك وفقًا للتطبيق الذي سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات، وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائي بهدف خلق بيئة مناسبة لاستقبال السياح، وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
انشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور محافظ أسوان يتفقد موقع انشاء موقف تراكى دائم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى انشاء موقف دائم لعربات الحنطور في أسوان موقع مخصص لموقف تراكى دائم لعربات الحنطور خلف حديقة الورد فى أسوان

مواد متعلقة

34 طليعًا يشاركون فى المسابقة الفنية "بورتريه عن شخصية" بأسوان

القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

تزينت باللون البرتقالي.. احتفال مستشفى أبوسمبل باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)

وفاة زوج شقيقة شيكابالا وتشييع الجنازة من أسوان

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب ميكروباص بأبوسمبل

مؤتمر سنوى للرعاية.. محافظ أسوان يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للمريض

محافظ أسوان يمنح 4 أسر من ضحايا حادث أبو هور رحلات عمرة

10 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 وأبرز شروط الترشح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى