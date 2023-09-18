الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة السياحة الفلسطينية: استقبلنا نحو 3.5 مليون سائح فى فترة ما قبل كورونا

رولا معايعة
رولا معايعة

دعت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، اليونسكو إلى إدراج المواقع الفلسطينية الأثرية بقائمة التراث العالمي لحمايتها من الاستيطان.

 إدراج مدينة أريحا في قائمة التراث العالمي يؤكد الحق الفلسطيني 

وأكدت وزيرة السياحة الفلسطينية، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن إدراج مدينة أريحا في قائمة التراث العالمي يؤكد الحق الفلسطيني وتسليط الضوء على أهمية المواقع الفلسطينية، لافتة إلى أن المدينة استطاعت استقطاب عدد كبير من السياح من كل دول العالم إلى فلسطين.

وأوضحت وزيرة السياحة الفلسطينية أن فلسطين استقبلت نحو 3.5 مليون سائح في فترة ما قبل كورونا.. والآن بدأت السياحة استعادة عافيتها.

 تسجيل موقع أريحا القديمة (تل السلطان) على قائمة التراث العالمي

وكانت أعلنت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، أمس، عن نجاح بلادها في تسجيل موقع أريحا القديمة (تل السلطان) على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقالت إن هذا الإنجاز تحقق خلال الجلسة 45 للجنة التراث العالمي المنعقدة في الرياض لتصبح لدى فلسطين خمسة مواقع مسجلة رسميًا على القائمة بعد القدس (البلدة العتيقة)، وبيت لحم (مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة المهد ومسار الحجاج)، وبتير (فلسطين أرض العنب والزيتون: المشهد الثقافي لجنوب القدس)، والخليل (البلدة القديمة في الخليل). وأكدت أهمية القرار باعتبار الموقع جزءًا أصيلًا من التراث الفلسطيني المتنوع ذي القيمة الإنسانية الاستثنائية كأقدم مدينة محصنة في العالم.

اليونسكو المواقع الفلسطينية السياحة وزيرة السياحة الفلسطينية

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