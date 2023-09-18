مدرب أرتا سولار: الفوز على الزمالك نتيجة تاريخية فى الذهاب

أكد الجزائري بوزيان بن عربي، المدير الفني لفريق أرتا سولار الجيبوتي، أن فريقه حقق نتيجة تاريخية بالفوز على الزمالك في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32.

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مدرب أرتا سولار: الفوز على الزمالك مفاجأة.. وسنكون خصمًا عنيدًا في الإياب

قال بن عربي في تصريحات تليفزيونية: "لسوء الحظ وقعنا في القرعة أمام الزمالك أحد أقوى فرق القارة، وكانت المفاجأة تحقيقنا للفوز على الفريق الأبيض".

وأضاف: "لقد أضاعنا فرصًا عديدة والخصم أيضًا أهدر عدة فرص فهو فريق كبير للغاية".

وأضاف: "كرة القدم لا توجد بها قواعد ثابتة الزمالك عانى من بعض المشاكل ونحن نجحنا في استغلال تلك المشاكل وتماسكنا طوال الـ90 دقيقة أمام فريق كبير مثل الزمالك".

وأردف: "الزمالك بالفعل سيطر على مجريات الشوط الأول لكننا استفدنا من طبيعة أرضية الملعب ومن المساحات التي تركها الزمالك نتيجة اندفاعه من أجل الفوز ونجحنا في إحراز أول هدف".

وتابع: "وضغطنا أكثر فنجحنا في تسجيل الهدف الثاني، نتيجة استغلال الهجمات المرتدة التي أتيحت لنا".

واستطرد: "احتفلنا بعد اللقاء لأننا حققنا نتيجة تاريخية لكن عدنا من أجل التركيز على مباراة الإياب والتحضير لها وكان شرف كبير لنا الفوز على الزمالك لكن أؤكد أننا سنكون خصمًا عنيدًا في الإياب".

وأتم: "مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية، الزمالك سيحصل على الدعم الجماهيري الكبير والجمهور سيكون عامل ضغط علينا، أما بالنسبة للسفر إلى مصر فلم نحدد إما يوم 24 أو 25 سبتمبر وسنحدد لاحقًا".

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