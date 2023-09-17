الترجي والوداد وبلوزداد يضعون قدمًا بمرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وضعت فرق الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري قدما في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما حققت نتائج إيجابية، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وفاز الترجي 1 / صفر على مضيفه دوان البوركيني، فيما اقتنص الوداد تعادلًا إيجابيًا 1 / 1 من ملعب مضيفه هافيا كوناكري الغيني، بينما حقق شباب بلوزداد انتصارا كبيرا 3 / 1 على مضيفه بو رانجرز السيراليوني.

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توجاي يمنح الترجي فوزًا ثمينًا

وفي بوركينا فاسو، ارتدى محمد أمين توجاي ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، معوضًا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله ياسين مرياح في الدقيقة 17.

ويكفي الترجي التعادل فقط مع منافسه البوركيني في مباراة الإياب التي تجرى بملعبه، من أجل الصعود لمرحلة المجموعات في البطولة التي توج بها 4 مرات.

الوداد يتعادل مع هافيا كوناكري

وفي غينيا، بادر الوداد البيضاوي بالتسجيل بواسطة مهاجمه السنغالي بولي سامبو في الدقيقة التاسعة، عبر ضربة رأس متقنة، من متابعة لركلة حرة نفذها زميله يحيى عطية الله عرضية من الناحية اليمنى.

وأدرك هافيا كوناكري التعادل بواسطة كامارا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من خلال ضربة رأس إثر متابعته ركلة ركنية من الجانب الأيمن.

ويحتاج الوداد، وصيف النسخة الماضية للبطولة، التعادل السلبي فقط من أجل الصعود لدور المجموعات في المسابقة التي توج بها أعوام 1992 و2017 و2022.

من جانبه، انتزع شباب بلوزداد فوزا مستحقا 3 / 1 على مضيفه بو رانجرز، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل عبدالرحمن مزيان للفريق الجزائري في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أضاف أسامة درفلو الهدفين الثاني والثالث لشباب بلوزداد في الدقيقتين 47 و78 على الترتيب.

بيراميدز يتعادل سلبيًا

وتعادل بيراميدز بدون أهداف مع مضيفه الجيش الرواندي، في وقت سابق اليوم.

ولم يتمكن أي فريق من هز شباك الآخر على مدار شوطي المباراة، ليتأجل حسم التأهل بينهما لمرحلة المجموعات في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، إلى لقاء الإياب الذي يجري في العاصمة المصرية القاهرة.

وبات يتعين على بيراميدز، الذي سجل الظهور الأول في تاريخه بدوري الأبطال الفوز بأي نتيجة من أجل الصعود لدور المجموعات، فيما يكفي الجيش الرواندي التعادل الإيجابي بأي نتيجة لتحقيق المفاجأة والإطاحة بالفريق المصري، الذي بلغ نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2020.

وتعادل أيضًا سلبيًا الهلال السوداني ومضيفه أول أغسطس الأنجولي، بينما حقق ميدياما الغاني فوزًا ثمينًا 3 / 1 على ضيفه حوريا كوناكري الغيني.

وأصبح بيترو أتلتيكو الأنجولي على مشارف الصعود لدور المجموعات، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي، كما تغلب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1 / صفر على مضيفه نياسا بيج بولتس المالاوي.

وصار يكفي مازيمبي التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب لمواصلة مسيرته في المسابقة القارية التي توج بها 5 مرات، وهو ما ينطبق أيضا على بيترو أتلتيكو، الذي يحلم بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

من جانبه، سقط أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي، الفائز بالبطولة عام 1995، في فخ الخسارة صفر / 1 أمام مضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني، ليصبح مطالبًا بالفوز بفارق هدفين في مباراة العودة للاستمرار في المسابقة.