تزينت باللون البرتقالي.. احتفال مستشفى أبوسمبل باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)

احتفل مستشفى أبوسمبل الدولي، جنوب أسوان باليوم العالمي لأمان وسلامة المريض حيث تزينت المستشفى باللون البرتقالى و حرص العديد من طاقم العمل على ارتداء نفس اللون.

جاء ذلك احتفاءً باليوم العالمي لأمان وسلامة المريض World Patient Safety Day، للمشاركة في اليوم العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية (WHO) وجاء الاحتفال تحت عنوان Elevate the voice of patients تحت رعاية د.مها إبراهيم ، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ود.بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة وتوجيهات الدكتورة داليا عبد الحميد، مدير إدارة الجودة بالأمانة.

فعاليات الاحتفال

تضمنت فعاليات الاحتفال مرضى الأقسام الخارجية وتقديم كلمة د.محمد أبوالوفا، مدير مستشفى أبوسمبل الدولى عن أهمية الدور الذى تقوم به ادارة الجودة بالمستشفى لإبراز أهمية معرفة المرضى و ذويهم التوعيه بسلامة وأمان المريض وعرض تقديمى مختصر عن الخدمات الطبية بالمستشفى، وكلمة للدكتور أحمد الصغير، نائب مدير المستشفى ومدير الخدمات الطبية ورئيس قسم الباطنة عن بعض النصائح الطبيه لمرضى الأمراض المزمنة.

كما شملت كلمة للدكتور أحمد شوقي نائب مدير المستشفى ورئيس قسم النسا بالمستشفى شملت على بعض النصائح للسيدات الحوامل خلال فترة الحمل وكلمه للدكتور هانى رسلان استشاري التخدير والرعايه ومدير العمليات بالمستشفى عن اهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، بالإضافة إلى كلمة للدكتور عمر رضوان مدير ادارة الجودة بالمستشفى شملت توضيح بحقوق وواجبات المريض.

واستكملت فعاليات الاحتفال بقاعة المستشفى بكلمة افتتاحية للدكتور/محمد ابوالوفا مديرالمستشفى متوجها بالثناء لدور قسم الجوده بالمستشفى وشكر للعاملين بالمستشفى على الجهد المبذول والتوجيه بالاهتمام بالمرضى كعنصر اساسي لاتمام العملية الصحية.

وأعرب د.محمد ابوالوفا عن أهمية اتباع سياسات الجودة مرتكزا على تطبيق سياسات اعتماد المستشفيات (GAHAR)، لتحقيق رؤى و توجهات القيادات الطبية تنفيذا للتوجهات السياسية في تحقيق امان و سلامة المرضى.

تكريم عدد من العاملين بالمستشفى

واختتم الاحتفال بتكريم مجموعه من العاملين المتميزين بالمستشفى من الهيئة الطبية أطباء وتمريض واداريين وخدمات معاونه على الجهد المبذول خلال الفتره السابقه.

احتفل مستشفى أبوسمبل الدولي

احتفل مستشفى أبوسمبل الدولي

احتفل مستشفى أبوسمبل الدولي

احتفل مستشفى أبوسمبل الدولي