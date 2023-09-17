الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مينفعش ننسى إن لينا أعداء".. عفت السادات: الرئيس السيسي لديه حلم كبير لمصر

عفت السادات
عفت السادات

علق النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وثمن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس السيسي، معتبر لقاء الرئيس أرسل رسالة طمأنة كبيرة للشعب المصري.

وأضاف أن لقاء الرئيس أمس مع أبناء بني سويف، خلق نوع من التفاؤل وبعث الأمل لكل المصريين ونقل شعور الرئيس بوضع المصريين.

وأشار إلى أن الرئيس شرح ببساطة حجم الأعباء والتكلفة التي تتحملها الدولة لكل زيادة في الدولار وحديثه كان من القلب وكان هناك قبول وراحة كبيرة.

وأكد أن الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم كبير لمصر، متابعاً: "طول ما في انجاز وتغيير على الأرض والدولة تضع الوطن أمام أعينها لازم نتأكد أن أعداء الوطن مش هيسيبونا في حالنا، ومينفعش ننسى إن لينا أعـداء وهما مش مصدقين ما يحدث وده جهد وإخلاص وعمل كبير". 

مواد متعلقة

عماد الدين حسين: حديث الرئيس السيسى عن بدل التدريب "تقدير كبير للصحفيين"

خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى تخفف الأعباء عن المواطنين

خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى جاءت فى توقيت مثالى

"التحالف الوطنى": توجيهات من الرئيس السيسى بدعم المواطن فى الأزمة الاقتصادية

ضمن "حياة كريمة".. مبادرة "سبيل" توزع مواد غذائية على مرضى مستشفيات كفرالشيخ

"الشعب الديمقراطى": قرارات الرئيس السيسى دلالة على معرفته بنبض الشارع

"التحالف الوطنى": نثمن قرارات الرئيس السيسى.. ونعمل مع المؤسسات كنسيج واحد

منسق حياة كريمة: إنشاء 1616 مشروعًا بـ66 قرية ببنى سويف

الأكثر قراءة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

الخيانة الزوجية كلمة السر.. زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة فى النزهة

شكاوى السائحين من الإجبار بالتعامل بالنقد الأجنبى.. والغرفة: غير قانونى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية