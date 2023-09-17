"مينفعش ننسى إن لينا أعداء".. عفت السادات: الرئيس السيسي لديه حلم كبير لمصر

علق النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في بني سويف، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وثمن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، قرارات الرئيس السيسي، معتبر لقاء الرئيس أرسل رسالة طمأنة كبيرة للشعب المصري.

وأضاف أن لقاء الرئيس أمس مع أبناء بني سويف، خلق نوع من التفاؤل وبعث الأمل لكل المصريين ونقل شعور الرئيس بوضع المصريين.

وأشار إلى أن الرئيس شرح ببساطة حجم الأعباء والتكلفة التي تتحملها الدولة لكل زيادة في الدولار وحديثه كان من القلب وكان هناك قبول وراحة كبيرة.

وأكد أن الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم كبير لمصر، متابعاً: "طول ما في انجاز وتغيير على الأرض والدولة تضع الوطن أمام أعينها لازم نتأكد أن أعداء الوطن مش هيسيبونا في حالنا، ومينفعش ننسى إن لينا أعـداء وهما مش مصدقين ما يحدث وده جهد وإخلاص وعمل كبير".