عاجل.. "تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

كشفت مي رمضان غنية، والدة طالبة ثانوي أزهري بالمنوفية تفاصيل إصابة ابنتها إثر اعتداء 3 فتيات وشاب بالمطواة عليها بقريتهم التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية.

وأكدت أن ابنتها تعرضت للضرب بالمطواة وشومة أما اطلق المتهمون عليها كلا بعقرها ما تسبب في إخضاعها لعملية جراحية لإنقاذ حياتها عقب إصابتها بجرح نافذ في منطقة الصدر وحدوث ثقب تسبب في دخول، وعلى الفور تم تحويلها للمستشفى الجامعي بشبين الكوم لمحاولة إسعافها.

اعتداء بالمطواة على طالبة ازهر حتي فقدت الوعي

أضافت والدة الطالبة رحمة عبد المقصود طالبة الثانوي الأزهري، أن الواقعة تعود للأسبوع الماضي عندما طلبت من ابنتها شراء “كيلو بانية” من محل دواجن في طريقها أثناء عودتها من الدرس وعندما وقفت أمام المحل قام أحد الشباب بمعاكستها ومحاولة الإمساك بيديها فصرخت في وجهه قائلة: "أنت قليل الأدب"، وعلى الفور قام أقارب الشاب وهن 3 فتيات بالاعتداء عليها بمطواة وشومة محدثين بها طعنات عدة نافذة تسببت في دخولها غرفة العمليات.

تفاصيل ضرب طالبة ثانوي بمطواة على يد 3 فتيات

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء العميد الأمير الشربيني الذي يفيد لاستقبال مستشفى الشهداء طالبة ثانوي أزهري مقيمة دائرة المركز، مصابة بطعنة وجرى تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالتها الصحية .

تحرير محضر بالواقعة والقبض على اثنين من المتهمين

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء لموقع الحادث حيث تبين إصابة الطالبة رحمة رمضان باسترخاء هوائي على الرئة نتيجة جرح طعني على الصدر، وتحتاج إلى تدخل جراحي وتركيب أنبوبة تنفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 15155لسنه 2023 جنح الشهداء وجرى القبض على اثنين من المتهمين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.