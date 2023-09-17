خالد رأفت أفضل ممثل فى «المهرجان التجريبى»: الجائزة كرم كبير من الله وحصاد لسنوات التعب

ليست مهمة سهلة أن تحصل على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى، ولتوضيح الأمر يكفى أن نقول إنه خلال ٣٠ دورة من المهرجان لم يفز سوى ٣ مصريين بهذه الجائزة، آخرهم كان الفنان خالد رأفت، الذى أبهر الجمهور ولجنة التحكيم بأدائه شخصية الأب فى عرض «إيكاروس» خلال الدورة الماضية. «الدستور» التقت خالد رأفت، الذى كشف عن أنه نشأ فى الإسكندرية، ويعمل بمجال المسرح منذ أواخر الثمانينيات، وشارك بالتمثيل والإدارة مع فرقة «المسرح البديل» فى قرابة الـ٢٥ عرضًا مسرحيًا، محليًا ودوليًا، فضلًا عن مشاركاته مع مسرح الدولة والثقافة الجماهيرية، ليصل عدد العروض المسرحية التى شارك بها إلى نحو ٥٠ عرضًا مسرحيًا.

■ بداية.. كيف كان شعورك حينما حصلت على الجائزة؟

- شعرت بسعادة كبيرة، وأحمد الله، وأعتبر حصولى على تلك الجائزة كرمًا كبيرًا من الله، وثمرة سنوات طويلة من الاجتهاد والسعى.

جاء التكريم من واحد من أهم المهرجانات فى مصر والوطن العربى، بعد تنافس قوى وشريف، ولكى أكون صريحًا، سأقول إننى توقعت حصولى على الجائزة، بل وآمنت بأننى قادر على الوصول إليها، وكانت ظروف العمل مناسبة لأننى أتعاون مع مخرج واع ومثقف ومختلف، ونفذ العرض بشكل احترافى، ولأننى أتعاون أيضًا مع ممثل قوى، هو نادر محسن، الذى جسد شخصية ابنى، وكانت لجنة التحكيم واعية جدًا وجميع أعضائها قامات فى تخصصاتهم.

■ كيف كان الاستعداد لتجسيد شخصية الأب؟

- أود أن أشير إلى أننى شاركت فى هذه المسرحية بعد اعتذار زميلى الممثل الرائع محمد الهجرسى، لأنه مر بظرف قهرى.

بدأت فى تحضير الشخصية، وكالعادة قرأت النص المسرحى، وبدأت فى بناء الكراكتر ودراسة كل التفاصيل، ودارت نقاشات طويلة بينى وبين المخرج، الذى ألهمنى بالفعل وساعدنى فى خلق الشخصية بهذا الشكل.

وكان المرجع الأساسى لى هو الحياة وعلاقات الأجيال ببعضها، وتلك المسألة المهمة بين الآباء والأبناء التى أدور أنا شخصيًا فى متاهتها.

■ هل تحب تقديم هذه النوعية من الشخصيات؟

- نعم.. أحب تجسيد الشخصيات المركبة، والتى تحمل طابعًا إنسانيًا، لأنها تُظهر موهبة الممثل وقدراته، وتتيح له الفرصة للتدريب الجيد على أدواته.

■ كيف كانت كواليس العمل؟

- أحمد عزت مخرج واع ومثقف وعاشق لفنه، ومبدع وممثل مميز أيضًا، لذا استطاع جعل الكواليس تجربة ثرية بالتعاون والتنافس.

«عزت» يدرك أهمية الممثل، الأداة الأقوى فى يد المخرج الذكى، ولا يمكن أن أنسى جهود «توتا»، المخرج المنفذ، التى كانت مرآة جيدة لنا طوال فترة البروفات، وتظهر لنا السلبيات والمميزات، وكنا نعمل باجتهاد.

وبالنسبة لى، الحمد لله، أمارس هذا الفن منذ أكثر من ثلاثين عامًا، تمثيل وحكى، مع فرقتى «جماعة المسرح البديل»، أول فرقة مستقلة فى الإسكندرية منذ عام ١٩٩٠، التى أنشأها أستاذى والأب الروحى محمود أبودومة، وأنا عاشق للتمثيل والحكى.

■ كيف كانت خطواتك الأولى كممثل؟

- والدى كان ممثلًا فى فرقة الفنان الكبير الراحل السيد راضى، ولم يفقد اهتمامه بالفن بعد سفره للكويت للعمل، ووالدتى أيضًا كانت تمثل مع الفنان الكبير الراحل نور الدمرداش، وكان صديق العائلة الفنان الراحل أحمد مرعى، فكانت الحياة كلها فن منذ نعومة أظفارى.

بدأت التمثيل فى المرحلة الابتدائية، واستمر الأمر إلى أن وصلت للجامعة، وهناك صادفت صاحب الفضل الكبير علىّ الفنان الدكتور أيمن الخشاب، أحد أعمدة الفن فى الإسكندرية.

وعن طريق «الخشاب» بدأت العمل مع الأب الروحى محمود أبودومة، وفرقتنا «جماعة المسرح البديل»، التى ساعدتنى على تنمية موهبتى بشكل جاد، واكتسبت بفضلها خبرات كثيرة، ودربنى أساتذة كبار، مثل الدكتورة عواطف إبراهيم.

وشاركت فى مهرجانات كثيرة، فى السويد والنمسا وألمانيا وإسكتلندا ولبنان والأردن وتونس، وعملت مع فرق من أغلب هذه الدول كممثل، واستفدت جدًا من هذا الاحتكاك.

■ هل ابتعاد الممثل عن القاهرة يجعل الشهرة مهمة أكثر صعوبة؟

- نعم.. للأسف الشديد مركزية القاهرة تحرم الجمهور من مواهب كثيرة فى كل المجالات، خاصة فى التمثيل، وأكاد أن أجزم بأن هناك مواهب عبقرية فى مدن أخرى غير القاهرة وحتى غير الإسكندرية، لا تتاح لهم الفرصة فقط لأنهم غير قادرين على البقاء فى القاهرة لظروف كثيرة.

أتمنى أن يتحرك الممثلون الكبار إلى الأقاليم، للبحث عن المواهب، وقد تكون هناك وسيلة متاحة وسهلة الآن، مثلًا المواهب التى تحصل على جوائز فى مسابقات الجامعة والثقافة الجماهيرية، يمكن التواصل معهم، وإذا أثبتوا أنهم يستحقون الفرصة فليأخذوها.

■ ما الورش التى التحقت بها؟

- كنت محظوظًا بالالتحاق بعدد كبير من ورش التدريب، التى تعاملت خلالها مع خبرات كثيرة من مختلف دول العالم، مثل ورش إعداد الممثل مع البلجيكية أورلاند كوك، والأمريكية ماريان حوريبى، بخلاف ورش الإدارة المسرحية والسينوغرافيا، وتلك الورش التى خضتها كانت بسبب وجودى فى جماعة «المسرح البديل».

وهناك تجربة مهمة فى حياتى، وهى المهرجان الأهم فى الإسكندرية، الذى دام لمدة سبع سنوات من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١١، وهو ملتقى الفرق المستقلة فى أوروبا والشرق الأوسط، الذى أنشأه الدكتور محمود أبودومة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وما كان يتم فيه من ورش ومشاهدة عروض مسرحية مختلفة من أنحاء العالم، وكان نتاج ذلك ظهور فرق مستقلة كثيرة وتجارب أعمال فنية مشتركة بين فرق من مصر وفرق من أوروبا.

■ هل نجح المهرجان التجريبى فى تغيير صورة المسرح المصرى للأفضل؟

- نعم، فالمهرجان التجريبى قدم للمسرح فى مصر الكثير من العروض والورش وتبادل الخبرات الفنية ليس فقط التمثيل، ولكن أيضًا فى الإخراج والإضاءة وحتى المؤثرات الموسيقية والتعامل مع الجسد والتعامل حتى مع اكسسوارات الممثل.

وفى هذا السياق، أود أن أُذكّر بأن الإسكندرية قدمت فنانين كبارًا لمصر والوطن العربى، وجميع الفنانين فى الإسكندرية يتمنون المزيد من الاهتمام.

■ ما خططك المستقبلية؟

- خططى للمستقبل- أولًا وأخيرًا- بيد المانح الأقوى صاحب العطاء الذى لا يوصف، الله الكريم، ولكن أتمنى أن أستطيع أن أستغل تلك الفرصة العظيمة التى أعطانى إياها، وأكون كما يتمنى لى من يعرفونى ويتمنون لى الخير، وسوف أبقى فى القاهرة لعمل ذلك، وأستمر فى السعى الذى بدأته منذ سنوات عديدة.