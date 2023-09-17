الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد نويصر: قرارات الرئيس السيسى تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، تأكيد على قربه من المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، خاصة في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفًا بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

 استجابة الرئيس لاحتياجات المواطنين 

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن هذه القرارات تعكس استجابة الرئيس لكل الاحتياجات التي تمكن المواطنين من الحياة الكريمة.

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

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برلماني: قرارات الرئيس السيسي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، حيث إنها تصب في مصلحة المواطن وتخفف عن كاهله متاعب الظروف المعيشية الصعبة.

ترحيب كبير من جموع الشعب


وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى أن تلك القرارت لقيت ترحيبًا كبيرًا من جموع الشعب المصري بكل فئاته، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه العالم أجمع من ظروف اقتصادية صعبة.  

 

قرارات رئاسية مهمة لدعم المواطنين 

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كالتالي:
أولًا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيًا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة.

وخامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، سادسًا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعًا: قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

النائب أحمد نويصر حياة كريمه قرارات الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياج ا

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