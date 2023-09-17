الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

كاتب نيجري لـ"الدستور": التحالف الثلاثي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو سيواجه التدخلات الأجنبية

توقيع التحالف الثلاثي
توقيع التحالف الثلاثي العسكري

أكد الكاتب والصحفي النيجري محمد سيدي حبيب الله، أن الاتفاق الثلاثي الأخير بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر الذي تم التوقيع عليه  باماكو له أهمية كبيرة للغاية حيث يهدف بالدرجة الأولي إلى تنسيق الجهود ومقاربة الرأي حتي تكون لهذا الدول كلمة  موحدة في محاربة الإرهاب. 

ووقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، امس، اتفاقا أمنيا تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي، حيث تبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء الجماعات الإرهابية ومواجهة التدخلات الخارجية المرتقبة خاصة بعد انقلاب النيجر الأخير.

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أهمية التحالف الثلاثي العسكري بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو 

وأضاف حبيب الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهداف هذا التحالف الثلاثي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر متعدد من أبرزها تنسيق الجهود ولمحاربة هذا الجماعات الإرهابية وإخراج هذه الجماعات من أراضيهم ووقف خطر الإرهاب الذي كلفهم الكثير من الضحايا وقام بعمليات إرهابية راح ضحيتها الآلاف من سكان هذا المناطق بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر من بينهم عسكريين ومدنيين.

وتابع: “هذا التحالف يهدف إلي محاربة الإرهاب بالدرجة الأولى وتنسيق الجهود من أجل أن يكون الهدف موحد وهو محاربة الإرهاب وبطبيعة الحال سيكون هناك تنسيق بين الطرفين وايضاً تقديم استراتيجيات مشتركة ولمحاربة هذا الجماعات الإرهابية والقضاء عليها بشكل نهائي”.

وأكد، أن التحالف الثلاثي بين دول منطقة الساحل الافريقي سيكون له وجهة جديدة ولن يكون كالتنسيقات السابقة أو التعاون العسكري كما يسمي بل سيكون عبارة عن تحالف مشترك قوي له هدف وهو محاربة هذا الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أنه قبل توقيع هذا التحالف الثلاثي في الأيام الماضية رأينا مالي وبوركينا فاسو أصدرتا بيانا مشترك يعلنون فيه الوقوف بجانب المجلس العسكري في النيجر ضد أي تهديد من أي طرف  بمعنى أنه فى حال الهجوم على النيجر سيدعمونها والوقوف إلى جانبها  لمواجهة أي تهديد عسكري من طرف كأن.

وأضاف: “بهذا البيان اتضح أن مالي وبوركينا فاسو  يقويان التحالف الثلاثي الجديد وسيقف التحالف  بجانب النيجر ضد أي تدخل أجنبي يستهدفها كذلك ستقف مع النيجر ضد أي تهديد إرهابي يستهدف هاتين الدولتين”.

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النيجر بوركينا فاسو مالي التحالف الثلاثي العسكري الجديد الإرهاب

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