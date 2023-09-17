الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع ألف كيلو لحوم على الأسر المستحقة في 8 قرى بأسوان

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

نجحت جمعية "الأورمان" بالتعاون مع  مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، في توزيع عدد (1000) كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بـ8 قرى في أسوان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

القرى المستفيدة من التوزيع بمركز إدفو 

من جهته، أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن التوزيع جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، موضحا أن القرى المستفيدة هي قرى: الغنيمية، الزنيقة، القنادلة، الرديسية، الرتاج، الفوزة، خورالزق، والطوناب بمركز إدفو.

عملية توزيع اللحوم 

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقًا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظًا على حقوقهم.

وأشار، أن توزيع اللحوم يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة أسوان من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا. 

وأضاف شعبان، أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر والتي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية واصلت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تنفيذ مبادرة "خير بالتقسيط" والتي تم من خلالها تسليم عدد 72 كشكًا للأسر الأولى بالرعاية على مستوى أسوان، وكانوا مجهزين بالبضاعة والديب فريز وعداد الكهرباء ايضًا. 

توزيع الف كيلو لحوم مجان ا على الأسر المستحقة فى أسوان توزيع الف كيلو لحوم مجان ا على 8 قرى بمركز إدفو الأورمان توزع الف كيلو لحوم على الأسر الأولي بالرعاية بإدفو التضامن الإجتماعى بأسوان توزع لحوم مجانا للأسر بـ8 قرى بمركز ادفو جهود المجتمع المدنى في أسوان

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