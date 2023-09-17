الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لإجبارها على الحرام.. إحالة شاب ابتز فتاة بالعمرانية للمحاكمة

ابتزاز فتاة
ابتزاز فتاة

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطلا للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد فتاة بنشر محادثاتها الخاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وكذلك صورها الخاصة بغير رضاها وتهديدها بنشرها على جروبات “فيس بوك”.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الذي يقيم بدائرة قسم العمرانية، هدد المجني عليها التي لم تتجاوز 14 عاما، بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة، تحصل عليها عن طريق تطبيق انستجرام، لإرغامها على إقامة علاقة غير شرعية معه، وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل بجهاز من الأجهزة صور المجني عليها بمكان خاص بغير رضاها وأذاع صورا مخدشة للشرف تحصل عليها عن طريق تطبيق واتساب وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها.

كما تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأنشأ حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.

عرفته في لعبة على الانترنت 

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، حيث شهدت بأنها تعرفت على المتهم بإحدى الألعاب على الإنترنت، وتطورت العلاقة بينهما لمكالمات بالفيديو، وأنه قام بعد ذلك باستغلالها والتسجيل لها وإرسال رسائل تهديد على الحساب الخاص بها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، تتضمن صورا وفيديوهات خادشة للحياء خاصة بها، طالباً منها في سبيل عدم نشر تلك الصور إقامة علاقة جنسية معها وحصوله على مبلغ مالي منها، ما بث الذعر في نفسها. 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المجني عليها (ط.فلة) لم تتجاوز الـ14 عاما بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “انستجرام”، لحملها على معاشرته وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

ممارسة الحرام شر صور خادشة صور خادشة النيابة العامة تهديد فتاة

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