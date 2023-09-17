الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى غياب الشحات وكهربا.. تشكيل الأهلى المتوقع أمام المصرى

الاهلى
الاهلى

فى غياب الشحات وكهربا.. تشكيل الأهلى المتوقع أمام المصرى فى الدورى، هو ما يشغل اهتمام جماهير المارد الأحمر، والتي تمنى النفس بفوز فريقها فى ضربة البداية بالموسم الجديد، فى رحلة البحث عن المحافظة على اللقب الذى حققه الفريق فى الموسم الماضى.

وخسر الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى ضربة البداية بالموسم الحالى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالسوبر الإفريقى بالسعودية بنتيجة هدف نظيف.

موعد مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع المصرى البورسعيدى فى ضربة البداية بالدورى، فى تمام السابعة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء 19ـ9ـ2023، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة الأسبوع بالدوري، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس إتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من ألمع نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

غيابات الأهلى عن مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى

تشهد صفوف الأهلى غياب عدد كبير من اللاعبين عن مباراة المصرى بالدورى، حيث يغيب محمود عبدالمنعم كهربا للإيقاف ست مباريات، على خلفية أزمته بعد انتهاء مباراة الزمالك فى الدورى الموسم الماضى.

كما يغيب عن صفوف المارد الأحمر حسين الشحات للإيقاف من قبل لجنة المسابقات مباراتين، على خلفية تعديه على محمد الشيبى، لاعب بيراميدز فى مباراة الفريقين نهاية الموسم الماضى.

كما يغيب عن المباراة محمود متولى وعمرو السولية للإصابة، والثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد لعدم الجاهزية الفنية.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصرى فى الدورى

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل المارد الأحمر الذى خاض به مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى، نتيجة الغيابات الإجبارية على تشكيل الفريق.

وتشهد مباراة المصرى الظهور الأول للفرنسى أنتونى موديست الوافد الجديد من أوروبا، بعدما غاب عن مباراة السوبر لرفض الاتحاد الإفريقى مشاركته لتأخر قيده مع الفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصرى 

محمد الشناوى فى حراسة المرمى 

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور فى وسط الملعب

بيرسى تاو ورضا سليم وأنتونى موديست فى الهجوم.

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