اليوم.. سلمى أبوضيف تبدأ تصوير دورها بمسلسل "زينهم" أمام أحمد داود

تبدأ الفنانة الشابة سلمى أبوضيف، تصوير أول مشاهدها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد "زينهم" مساء اليوم، وذلك بعد بدء المخرج يحيى إسماعيل، أمس، تصوير العمل بعدد من المشاهد لبطل المسلسل أحمد داود.

والعمل يأتي في حلقات متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم حيث يلعب دور طبيب شرعي.

العمل يعرض في الموسم الشتوي

ويشهد العمل محاكاة لمشرحة زينهم ضمن أحداثه، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

والمسلسل أول بطولة مطلقة لأحمد داود، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة والإخراج ليحيى إسماعيل.

ومسلسل زينهم من المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة خلال موسم الشتاء، وهو مكون من 30 حلقة.

انتعاشة فنية لسلمى أبوضيف

على جانب آخر تعيش سلمي أبوضيف، حالة من الانتعاش الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير فيلمها السينمائي الجديد "ليه تعيشها لوحدك"، والذي أوشكت على الانتهاء من تصويره بالكامل بجانب عدد من الفنانين ومن بينهم خالد الصاوي، شريف منير، محمد رضوان وغيرهم، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبدالعزيز وللمخرج حسام الجوهري.

كما تواصل أيضًا تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" والعمل مأخوذ عن رواية إحسان عبدالقدوس، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، دينا الشربيني، والعمل من إخراج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي.

يذكر أن سلمى أبوضيف، حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن مهرجان "القاهرة للدراما"، عن مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض ضمن أعمال الموسم الرمضاني السابق 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد أن قدم حكاية الإمام الشافعي، وضم عددًا من الفنانين منهم خالد النبوي، نضال الشافعي، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج الليث حجو.