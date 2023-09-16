السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

GIG تستهدف 3 مليارات جنيه أقساطًا خلال العام المالى الحالى

GIG 
GIG 

كشف علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة GIG للتأمين، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن أن الشركة تسهدف تحقيق ٣ مليارات جنيه أقساطًا خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأضاف أن لدى الشركة ٢٢ فرعًا على مستوى الجمهورية، وتخطط لافتتاح فرع أو اثنين خلال الفترة المقبلة. وأوضح «الزهيرى» أن شركته نجحت فى إصدار ٢ مليون وثيقة فى نشاط التأمين متناهى الصغر، تمثل مليونى عميل فى هذه الشريحة المهمة، ما يمنحها انتشارًا كبيرًا فى ذلك المجال، ويساعدها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أنها أمّنت على العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، ولديها إدارة متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، معتبرًا أن من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر، وتمكين المرأة، وهى بحاجة لتغطيات تناسب محدودى الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد «الزهيرى» أن «GIG» حصلت، لعامين متتاليين، على جائزة رواد التميز من الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشاط التنمية المستدامة بفضل جهود العاملين لديها وهناك إدارة مختصة للتأمين المستدام. وأكد أن الشركة لديها العديد من المنتجات، لكنها ركزت على منتجات المسئوليات المدنية والمهنية، مثل مسئولية المديرين والمسئولين D&O.

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