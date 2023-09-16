السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«المصرية للتأمين» التعاونى تضمن تمويلات للبنك الأهلى بـ200 مليون جنيه

الجمعية المصرية للتأمين
الجمعية المصرية للتأمين التعاونى

اتفقت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى على ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة من البنك الأهلى المصرى لصالح عملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه.

وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن التمويلات التى ستضمنها الجمعية لصالح عملاء البنك الأهلى من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ستكون عبر فروعه المنتشرة بالقاهرة الكبرى ومناطق الدلتا ومنطقتى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر. 

وكشف «أبوالعزم» عن أن التمويلات الممنوحة من البنك الأهلى، والمقدرة قيمتها بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، تأتى ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، منوهًا بأن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى، وكذلك الحريق والسطو والأخطار الإضافية، وذلك وفقًا لطبيعة كل مشروع على حدة. 

وأوضح أن تمويلات البنك الأهلى تشمل كل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كل القطاعات الاقتصادية، بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية. وأشار «أبوالعزم» إلى أن الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة، أبرزها المشروعات الخاصة بالمرأة والمنشآت الفردية والشركات والأفراد أصحاب المشروعات وذوى المهن الحرة.

الأكثر قراءة

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات