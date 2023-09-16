«المصرية للتأمين» التعاونى تضمن تمويلات للبنك الأهلى بـ200 مليون جنيه

اتفقت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى على ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة من البنك الأهلى المصرى لصالح عملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه.

وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن التمويلات التى ستضمنها الجمعية لصالح عملاء البنك الأهلى من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ستكون عبر فروعه المنتشرة بالقاهرة الكبرى ومناطق الدلتا ومنطقتى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وكشف «أبوالعزم» عن أن التمويلات الممنوحة من البنك الأهلى، والمقدرة قيمتها بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، تأتى ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، منوهًا بأن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى، وكذلك الحريق والسطو والأخطار الإضافية، وذلك وفقًا لطبيعة كل مشروع على حدة.

وأوضح أن تمويلات البنك الأهلى تشمل كل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كل القطاعات الاقتصادية، بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية. وأشار «أبوالعزم» إلى أن الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة، أبرزها المشروعات الخاصة بالمرأة والمنشآت الفردية والشركات والأفراد أصحاب المشروعات وذوى المهن الحرة.