"كهرباء بني سويف": 1.7 مليون جنيه إجمالي عمليات الشحن في 15 يوما

كشف المهندس حسين شمعة رئيس هندسة كهرباء مدينة بني سويف عن حجم عمليات الشحن بمركز خدمة العملاء حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري ليصل الإجمالي 1.7 مليون جنيه.

وقال رئيس هندسة كهرباء مدينة بني سويف في تصريح خاص لـ«الدستور» إن إجمالي عدد عمليات الشحن بلغت 7689 من مركز خدمة العملاء حتي يوم 15 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن الفترة الصباحية تعد هي الأعلى في عمليات الشحن بـ 5000 عملية شحن والفترة المسائية بـ 2689 عملية شحن حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف شمعة أن المركز منذ افتتاحه يستوعب على مدار اليوم أكثر من 3 آلاف عميل، موضحا أنه في خلال تلك الفترة تم سداد 90 مقايسة لتركيب عدادات الكهرباء بقيمة بلغت 378 ألف جنيه حتى منتصف سبتمبر الجاري.

يذكر أن مركز خدمة عملاء مدينة بني سويف ضمن 3 مراكز خدمة عملاء متطورة تم افتتاحها في محافظة بني سويف يوم 26 أغسطس الماضي، حيث افتتح المركز المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وبحضور الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشركات توزيع الكهرباء في الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتستهدف شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء تطوير مراكز العملاء لتستوعب التطور والتحول الرقمي المقدمة في المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فى إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لتطوير مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

ويقع في نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 5 محافظات هي (الفيوم، والمنيا، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد).

وأنهى قطاع كهرباء بني سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أعمال تطوير توزيع الكهرباء في قرية سدس الأمراء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.