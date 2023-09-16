السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد": قرارات الرئيس السيسى اليوم تؤكد اهتمامه بمعاناة المصريين

موسى مصطفى
موسى مصطفى

ثمّن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وبدل غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي، وذلك خلال زيارته لقرية سدس الأمراء ببني سويف، والتي تؤكد أنه حريص دائمًا وأبدًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والاهتمام بأن يحيوا حياة كريمة.

وأعلن موسى مصطفى، في بيان له، عن أن الرئيس السيسي أكثر رئيس اهتم بالتنمية في الصعيد، خاصة القرى والنجوع الفقيرة، وهو أمر لم يحدث من قبل أي رئيس سابق، لأن كل التركيز كان على قلب العاصمة نفسها.

القيادة السياسية

وألمح موسى مصطفى إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي تؤمن تمامًا أن التنمية المستدامة في كل أنحاء الجمهورية أمر مهم جدًا لحماية الأمن القومي الاجتماعي، لذا حرصوا على تحقيق تنمية شاملة في كل أنحاء محافظات وقرى ونجوع مصر.

وأكد موسى مصطفى، أن استمرار مشاريع الرئيس التنموية رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة الراهنة أمر يحسب بقوة للرئيس السيسي والقائمين على الدولة المصرية.

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وكان قد أصدر الرئيس السيسي عددًا من القرارات اليوم وذلك على النحو التالي:

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

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حزب الغد المهندس موسي مصطفي موسي قرارات الرئيس السيسي الحد الأدنى التنمية في الصعيد

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