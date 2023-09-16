مواطن سكندرى: قرارات زيادات الرئيس السيسى برفع الأجور جاءت لرفع المعاناة

قال كريم كمال، أحد المواطنين بالاسكندرية، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص زيادة علاوة غلاء المعيشة جاءت لرفع المعاناة عن المواطن المصري، بالإضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين ورفع الإعفاء الضريبي ووجود حلول عاجلة لديون صغار المزارعين وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة وزيادة الحد الأدني الإجمالي للدخل وغيرها من القرارات التي تمس معيشة المواطن رغم الظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية يؤكد قوة الوضع الاقتصادي المصري واهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري.

الثقة في الاقتصاد المصري

وأضاف كمال أن هذه القرارات أثلجت قلوب المواطنين ومنحت المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري الواعد والمواطن المصري يدرك ذلك، لذلك يقف وراء القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعطي تفويض بلا حدود للرئيس الذي يقود الوطن بحكمة بالغة من خلال تحقيق نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية بدءًا الآن الشعب المصري يجني ثمارها على أرض الواقع.

كان قد أعلن مجلس الوزراء، عن زيادة الأجور 3000 جنيه، بالإضافة إلى استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

جاءت قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية، بشأن رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وبالفعل تبذل الحكومة جهدًا كبيرًا لتكون أكثر مرونة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية شديدة التعقيد من خلال منهجية من متوازنة بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات.