أسامة السعيد: الرئيس استجاب لشواغل الرأى العام وتحدث بلغة بسيطة مع المصريين

كشف أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، عن أهم ما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في بني سويف.

وقال السعيد، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم مهمة للغاية، وتحمل العديد من الرسائل الواضحة التي تأتي استجابة لشواغل الرأي العام وتتحدث بلغة خطاب واضحة بسيطة سهلة الفهم من كل الفئات.

وأضاف، أن الرئيس أجاب عن العديد من الأسئلة التي كانت تشغل كثيرًا من قطاعات الرأي العام في مصر، مشيرًا إلى أن أولى تلك الرسائل هي أن القيادة السياسية في مصر تدرك أن هناك أعباءً تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن الدولة تتعامل بكل ما أوتيت من قوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع: "يأتي في هذا الإطار حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس اليوم، ووجه الحكومة بالعمل على تنفيذها".

قرارات الرئيس السيسي اليوم