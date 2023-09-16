السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة السعيد: الرئيس استجاب لشواغل الرأى العام وتحدث بلغة بسيطة مع المصريين

أسامة السعيد
أسامة السعيد

كشف أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، عن أهم ما جاء في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في بني سويف.

وقال السعيد، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم مهمة للغاية، وتحمل العديد من الرسائل الواضحة التي تأتي استجابة لشواغل الرأي العام وتتحدث بلغة خطاب واضحة بسيطة سهلة الفهم من كل الفئات.

وأضاف، أن الرئيس أجاب عن العديد من الأسئلة التي كانت تشغل كثيرًا من قطاعات الرأي العام في مصر، مشيرًا إلى أن أولى تلك الرسائل هي أن القيادة السياسية في مصر تدرك أن هناك أعباءً تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن الدولة تتعامل بكل ما أوتيت من قوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع: "يأتي في هذا الإطار حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس اليوم، ووجه الحكومة بالعمل على تنفيذها".

 

قرارات الرئيس السيسي اليوم

  • زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
  • رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
  • مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
  • سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
  • قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  • إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
الرئيس الرئيس السيسي أسامة السعيد القاهرة الإخبارية قرارات الرئيس اليوم بني سويف

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