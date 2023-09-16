بعد عرض الموسم الجديد.. يسري الفخراني عن "باب رزق": "بحب الناس البسيطة"

انطلقت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "باب رزق"، مساء أمس الجمعة، والذي يعرض الكثير من النماذج الإيجابية لأصحاب الحرف اليدوية، ويقدمه الكاتب الصحفي يسري الفخراني داخل أماكن متفرقة في مصر، خاصة بعد نجاح المواسم الجديدة التي حققها البرنامج.

وبعد عرض الحلقة الجديدة من الموسم الجديد، كتب يسري الفخراني، مقدم البرنامج، والكاتب الصحفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “إن شاء الله بداية رحلة جديدة بسيطة مع حكايات الناس ورا كل باب رزق، شكرا لكل الناس الحلوة اللي كانوا معانا في الرحلة”.

وأضاف الكاتب الصحفي يسري الفخراني: "واللي وصلوا لـ 300 ضيف أصحاب حكايات ملهمة ومهمة، كافحوا علشان بيحبوا وده سر استمرارهم في التحدي، في الموسم الجديد 50 قصة تحدي جديدة، نجوم حقيقية متوهجة من قلب الشارع والبيوت بيدافعوا عن حبهم لمهنة شافوا نفسهم فيها".

وتابع: "ناس هم فتافيت سكر الأمل، كل خطوة خطوها هي دعم لبلدهم.. 🇪🇬🇪🇬 أنا بحب الناس البسيطة اللي نقطة عرق منها وضحكة رضا تملا الأرض أمل وحياة، شكرا لكل من يدعم لبقاء باب رزق باب السعادة".

وكانت قناة dmc قد طرحت البرومو التشويقي الرسمي لبرنامج باب رزق عبر مواقع التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، معلنة عن بدء الموسم الجديد من "باب رزق" مع يسري الفخراني الذي بدأ أمس في الـ 15 من الشهر الجاري شهر سبتمبر، ودعت المشاهدين لمتابعة البرنامج.

مواعيد عرض برنامج "باب رزق" ليسري الفخراني

يُجدر الإشارة إلى أن برنامج باب رزق، للكاتب الصحفي يسري الفخراني يعرض عبر شاشة قنوات dmc في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في مواسمه الماضية.