نواب: قرارات الرئيس السيسي انتصار للمواطن البسيط وتعكس شعوره بنبض الشارع المصري

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب قرارات الرئيس السيسي، على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، مؤكدا أنها انتصار للمواطن البسيط وتعكس شعوره بنبض الشارع المصري.

وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، انتصار للمواطن البسيط، والتي تعكس شعوره بنبض الشارع المصري، والتي ضمت حزمة جديدة من رفع الأجور بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، معتبرا أن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، يبرز ما يسعى إليه الرئيس من العمل عليه لتخفيف أعباء الحياة المعيشية على المواطن.

شرائح المجتمع

وأضاف "اللمعي"، أنها عكست مراعاة الرئيس لكافة شرائح المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والتي شملت رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 3" ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن، مع سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إدراج الصحفيين ضمن الحزمة الجديدة يؤكد شعور الرئيس بمعاناة تلك الفئة من المجتمع والحرص على مساندتها حتى تجاوز آثار الأزمة العالمية الراهنة، موضحا أنها تضمنت قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وهو ما يؤكد أن الفلاح المصري على رأس الأولويات الوطنية وانحياز الرئيس السيسي الدائم له ولتحسين حياته المعيشية.

قلب الصعيد

واعتبر أن كلمة الرئيس اليوم من قلب الصعيد تحمل الكثير من الدلالات التي تؤكد ما يعنيه الصعيد من أهمية وأولوية على رأس الأجندة الوطنية، وهو ما يؤكد أهمية هذه المنطقة العزيزة من أرض مصر التي كانت دوما في قلب وعقل الرئيس السيسى في توجيهاته المتتالية على مدار السنوات الماضية، ليشهد الصعيد أكثر من 4 آلاف مشروع تسعى لتغيير حياة المواطن الصعيدي، من خلال تنفيذ برنامج فريد من نوعه يهدف لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في محافظات الصعيد وتحولها من محافظات طاردة تتذيل ترتيب تقارير الفقر والتنمية البشرية إلى محافظات قادرة على جذب الاستثمارات تتوفر فيها مقومات التنافسية والتنمية المستدامة.

كما ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وقال عثمان إن قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف عثمان، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.