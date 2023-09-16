السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب: قرارات الرئيس السيسي انتصار للمواطن البسيط وتعكس شعوره بنبض الشارع المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب قرارات الرئيس السيسي، على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، مؤكدا أنها انتصار للمواطن البسيط وتعكس شعوره بنبض الشارع المصري.

وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، انتصار للمواطن البسيط، والتي تعكس شعوره بنبض الشارع المصري، والتي ضمت حزمة جديدة من رفع الأجور بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، معتبرا أن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، يبرز ما يسعى إليه الرئيس من العمل عليه لتخفيف أعباء الحياة المعيشية على المواطن.

شرائح المجتمع

وأضاف "اللمعي"، أنها عكست مراعاة الرئيس لكافة شرائح المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والتي شملت رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 3" ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن، مع سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إدراج الصحفيين ضمن الحزمة الجديدة يؤكد شعور الرئيس بمعاناة تلك الفئة من المجتمع والحرص على مساندتها حتى تجاوز آثار الأزمة العالمية الراهنة، موضحا أنها تضمنت قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وهو ما يؤكد أن الفلاح المصري على رأس الأولويات الوطنية وانحياز الرئيس السيسي الدائم له ولتحسين حياته المعيشية.

txt

حزب المؤتمر: قرارات الرئيس السيسى تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن

قلب الصعيد

واعتبر أن  كلمة الرئيس اليوم من قلب الصعيد تحمل الكثير من الدلالات التي تؤكد ما يعنيه الصعيد من أهمية وأولوية على رأس الأجندة الوطنية، وهو ما يؤكد أهمية هذه المنطقة العزيزة من أرض مصر التي كانت دوما في قلب وعقل الرئيس السيسى في توجيهاته المتتالية على مدار السنوات الماضية، ليشهد الصعيد أكثر من 4 آلاف مشروع تسعى لتغيير حياة المواطن الصعيدي، من خلال تنفيذ برنامج فريد من نوعه يهدف لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في محافظات الصعيد وتحولها من محافظات طاردة تتذيل ترتيب تقارير الفقر والتنمية البشرية إلى محافظات قادرة على جذب الاستثمارات تتوفر فيها مقومات التنافسية والتنمية المستدامة.

كما ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وقال عثمان إن قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف عثمان، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.


وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

txt

تنسيقية شباب الأحزاب: قرارات الرئيس السيسى انحياز واضح للمواطن

أعضاء مجلس النواب قرارات الرئيس السيسي محافظة بني سويف نبض الشارع المصري كافة شرائح المجتمع

مواد متعلقة

أهالى البحر الأحمر عن قرارات الرئيس السيسى: شكرًا على الهدية يا ريس

الأكثر قراءة

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

محامٍ بإحدى شركات قطاع الأعمال: الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات