السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الصحفيين: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بقضية البدل

خالد البلشي
خالد البلشي

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي بعد زيادة بدل الصحفيين المقيدين بالنقابة، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "أي قرار بيرفع أعباء عن المواطنين لا بُد من تثمينه وتقديره".

زيادة بدل الصحفيين

ووجه "البلشي" خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية البدل، واعتبارها ضمن حزمة قرارات أصدرها اليوم السبت، مضيفًا: "لدينا قطاع واسع من الصحفيين البدل جزء أساسي من دخلهم".

وتابع: "الآن نتأكد من التفاصيل الخاصة بالزيادة لنعلنها للصحفيين، فالجميع مهتم، وهناك فرح وتساؤل عن حجم الزيادة، وتوقيت صرفها، وتفاصيل هذا القرار".

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة بدل الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين

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