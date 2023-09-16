السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

سر قوتنا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته مع أهالي بني سويف، أن مصر ستظل الغالية العزيزة، هى نقطة التلاقى، التى تجمع قلوب المصريين فى حبها، وسواعدهم لبنائها، وأحلامهم لقوتها وعزتها، وستبقى إرادة المصريين هى سر قوتنا ووحدتنا، هي ضمان بقائنا ولقاؤنا مرهون.

وتابع الرئيس السيسي أن قوة أحلامنا وآمالنا فى وطن يليق بعراقة وجهود حاضرنا وإشراقة مستقبلنا، وستبقى مصر هى مبتدأ الأمر وخبره وبنا جميعًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي إعفاء المتعثرين تأخير سداد الأقساط غرامات بني سويف

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل

"زرعوا العلم طرحوا الأمل".. "إكسترانيوز" تعرض فيلما وثائقيا حول نصر أكتوبر

خلال زيارة بنى سويف.. مواطن للرئيس السيسى: "أنت البركة وحَييت البلد دى"

الرئيس السيسى لأهالى "سدس الأمراء": "شوفوا حياة كريمة غيرت شكل القرية إزاى"

أستاذ اقتصاد يبرز اهتمام الدولة بمشروعات "بناء الإنسان" فى الصعيد

الرئيس السيسي يُدير حوارًا مع الأهالى ومتطوعى "حياة كريمة" بـ"سدس الأمراء"

عضو مجلس أمناء "حياة كريمة" تبرز جهود المبادرة فى محافظة بنى سويف

آلاف المتطوعين فى "حياة كريمة" يحتشدون لاستقبال الرئيس ببنى سويف

الأكثر قراءة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات