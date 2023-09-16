الرئيس السيسى: صوت المصريين يصل مسامعى.. وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المواطن المصري يظل بطل روايتنا الوطنية، كما تظل جودة حياته وتلبية مطالبه هي الهدف الأسمى، مضيفًا: "يظل كل المصريين في وجداني وضميري، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة في محافظة بني سويف، أن إجراءات الدولة من أجل المواطن كانت هي القاسم المشترك الأعظم لكل مؤسساتها، ولعل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خير دلالة على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجًا هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وتابع الرئيس السيسي: "صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي؛ لأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدّرها".