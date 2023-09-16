السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: صوت المصريين يصل مسامعى.. وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المواطن المصري يظل بطل روايتنا الوطنية، كما تظل جودة حياته وتلبية مطالبه هي الهدف الأسمى، مضيفًا: "يظل كل المصريين في وجداني وضميري، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة في محافظة بني سويف، أن إجراءات الدولة من أجل المواطن كانت هي القاسم المشترك الأعظم لكل مؤسساتها، ولعل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خير دلالة على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجًا هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وتابع الرئيس السيسي: "صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي؛ لأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدّرها".

الرئيس عبد الفتاح السيسي روايتنا الوطنية “حياة كريمة” محافظة بني سويف صوت المصريين

الأكثر قراءة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات