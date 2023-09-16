السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بدور الأجهزة القضائية في خدمة الشعب

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، رئيس فرع أول هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، المستشارة حمدية عبدالوهاب، بمكتبه بالديوان العام، بحضور المستشار محمد موسى، المستشار القضائي للمحافظة.

تعاون مثمر وتواصل مستمر

ورحَّب محافظ بورسعيد، بالمستشارة حمدية عبدالوهاب، والمستشارين، وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتي تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، وتدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصري ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

وأعرب المحافظ عن فخره بالقامات القانونية التي تحافظ على أملاك الدولة المصرية: "هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معًا"، مشيرًا إلى أن بورسعيد سبَّاقة في التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، وأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة والهيئة.

وناقش المحافظ مع مستشاري هيئة قضايا الدولة، عددًا من الموضوعات والملفات المشتركة، وأشادت المستشارة حمدية عبدالوهاب، بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتي شهدت تطورًا في مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنين له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التي تجعل من بورسعيد دائمًا قاطرة للتنمية.

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
محافظ بورسعيد هيئة قضايا الدولة بورسعيد الأجهزة القضائية

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