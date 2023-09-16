أهالى بنى سويف يحتشدون لاستقبال الرئيس السيسى فى "سدس الأمراء"

احتشد أهالي محافظة بني سويف انتظارًا للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية سدس الأمراء بالمحافظة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات فى بنى سويف

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" والذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

كما سيتفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا، محافظة بني سويف.