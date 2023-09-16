السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إمام المسجد الأقصى: نرفض سياسة "الإبعاد" التى تمارسها سلطات الاحتلال

عكرمة صبري
عكرمة صبري

أكد عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى، رفضه سياسة الإبعاد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن سياسة الإبعاد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غير حضارية وغير مسبوقة بالعالم كله.

هدف “الإبعاد” تفريغ المسجد الأقصى من رواده

وأضاف صبري: "لا توجد دولة بالعالم تتبع سياسة الإبعاد عن أماكن المقدسات إلا سلطة الاحتلال وهو تصرف غير إنساني وغير قانونى".

وأوضح عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى أن هدف قوات الاحتلال من تلك السياسة هو تفريغ المسجد الأقصى من عباده ورواده، وهو ما نرفضه مرة ومرات.

المسجد الأقصى فلسطين إسرائيل سياسة الإبعاد إمام مسجد الأقصى

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