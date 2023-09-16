السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": جهزنا مئات المقرات لتكون ضمن حملة الرئيس السيسى الانتخابية

احمد العطيفي
احمد العطيفي

استكملت أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، زياراتها التنظيمية لتصل لمحافظات القناة، في سلسلة لقاءات جماهيرية تهدف لتعريف المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية بالإنجازات التي قدمها الرئيس من أجل بناء جمهورية جديدة بالمواطن في المقام الأول، جاء ذلك استمراراً لحملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، لفترة ثالثة.

وتستهدف أمانة التنظيم زيارات كل محافظات الجمهورية من أجل حملة انتخابية على أعلى مستوى وقدر من الكفاءة والانتشار، في ظل انتشار الآلاف من القواعد الحزبية لحماة الوطن بكل محافظات ومدن، وقرى ونجوع الجمهورية.

الحملة مقسمة لعدة محاور تشمل المحور السياسي والإعلامي والجماهيري

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، في تصريحات صحفية له، أن الحملة مقسمة لعدة محاور تشمل المحور السياسي والإعلامي والجماهيري، والذي يتم من خلالهم الزيارات التنظيمية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة حرجة تمر بها المنطقة، ولا سبيل إلا استكمال مسار الجمهورية الجديدة التي بدأ الرئيس السيسي بناءها، مشيراً إلى أنه يقدم رسائل إعلامية عبر منصات الحزب بمختلف المحافظات، لتوضيح الحقائق، خاصة لتلك الأكاذيب التي يروج لها المعارضة المعادية للدولة المصرية بهدف دحض الماراثون الرئاسي.

وأوضح أن الحزب أعد مئات المقرات لتكون ضمن حملة الرئيس الانتخابية، استعداداً للاستحقاق الرئاسي بالإضافة للعكوف على وضع خطة لكل قطاع من أجل تقديم كافة التجهيزات اللوجستية لصالح الاستحقاق رئاسي، كما أكد أن خطة الحزب ستشهد مبادرات عدة ومختلفة ستنفذ على توقيتات متتالية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه البلاد يعمل على تدشين العديد من المشروعات تمس حياة المواطنين بكافة أنحاء محافظات مصر، لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل من أجل تنمية مستدامة في الدولة، مضيفاً: "نحن ندرك أزمة الأسعار التي تمر بها البلاد، على إثر أزمة اقتصادية عالمية، لكن الدولة بفضل توجيهات القيادة السياسية استطاعت أن توفر كافة السلع دون ندرة، رغم حدوثها ببعض من دول العالم الذي يسمى بالمتقدم".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الدولة المصرية تحدياتها كبيرة وتمر بلحظات تاريخية فارقة واستطاعت الإرادة السياسية للقيادة السياسية أن تتخذ إجراءات حاسمة من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا جميعاً ومنها ما شهدته الطرق من طفرة بالبنية التحتية لتسهل تدفق الاستثمارات".

الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية مستدامة القيادة السياسية الماراثون الرئاسي حماة الوطن

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