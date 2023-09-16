السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العسيري" لـ "الشاهد": "على الربابة" أغنية راقصة تعبر عن فرحة نصر أكتوبر

الكاتب والشاعر الغنائي
الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري

قال الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، إن أغنية "على الربابة" هي أغنية راقصة تم إنتاجها للتعبير عن الفرحة عند التأكد من العبور وتحقيق نصر أكتوبر. 

وأضاف "العسيري" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن وردة بصوتها الطليق هي من غنت أغنية "على الربابة"، وقد تم تسجيل الأغنية وتصويرها، لافتًا إلى أن تصويرها تم بشكل عفوي جدًا، وكان حمدي الكنيسي، مراسل مصر الحربي للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973م، متواجد في تصوير الغنوة. 

الموسم الثالث من برنامج "الشاهد" 

ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال، ومحمد عاشور.

اغنية على الربابة حرب اكتوبر محمد العسيري محمد الباز برنامج الشاهد

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