بني سويف أصبحت فؤاد الصعيد (فيديو)

أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً وغير مسبوق بمحافظات الصعيد وكانت محافظة بني سويف على رأس المدن التي حظيت بمشروعات قومية ومبادرات مختلفة.

تنمية الصعيد

وغيرت هذه المبادرات من واقع معيشة المواطن وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وساهمت مبادرة “رد الجميل” في توزيع 44000 صندوق من المواد الغذائية في 7 مراكز بالمحافظة، هذا إضافة إلى أن مبادرة “وصلة الخير” ساهمت أيضاً في توزيع 48000 صندوق من المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك، وتوزيع 2000 صندوق في جميع مراكز المحافظة قبل عيد الأضحى، فيما ساهمت مبادرة “يدوم الفرح” بتجهيز 100 فتاة للزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية المختلفة.

والجدير ذكره، أنه تم العمل على التصالح في المحافظة في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ودفع أموال التصالح لـ 142 حالة بتكلفة بلغت 164000 جنيه تقريباً.

يشار أيضاً إلى أن مبادرة حياة كريمة وفرت مستلزمات الدراسة لـ1250 طالباً بينما تم دفع المصروفات لـ1000 طالب في كافة المراحل، علاوة إلى أنه تم عقد 8 حوارات مجتمعية حضرها أكثر من 3 آلاف مواطن للوقوف على كافة احتياجاتهم والعمل على حلها.

انت الحياة

وعملت مبادرة “انت الحياة” على نشر الوعي زتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والتدريبات الحرفية والتوعوية من خلال المجلس القومي للمرأة، كما أنه تم تدشين مبادرة “التعليم حياة” والتي تهدف إلى تطوير المدارس ومعامل الحاسب الآلي.