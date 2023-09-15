الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بني سويف أصبحت فؤاد الصعيد (فيديو)

بني سويف
بني سويف

أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً وغير مسبوق بمحافظات الصعيد وكانت محافظة بني سويف على رأس المدن التي حظيت بمشروعات قومية ومبادرات مختلفة.

تنمية الصعيد

وغيرت هذه المبادرات من واقع معيشة المواطن وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وساهمت مبادرة “رد الجميل” في توزيع 44000 صندوق من المواد الغذائية في 7 مراكز بالمحافظة، هذا إضافة إلى أن مبادرة “وصلة الخير” ساهمت أيضاً في توزيع 48000 صندوق من المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك، وتوزيع 2000 صندوق في جميع مراكز المحافظة قبل عيد الأضحى، فيما ساهمت مبادرة “يدوم الفرح” بتجهيز 100 فتاة للزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية المختلفة.

 

والجدير ذكره، أنه تم العمل على التصالح في المحافظة في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ودفع أموال التصالح لـ 142 حالة بتكلفة بلغت 164000 جنيه تقريباً.

 

يشار أيضاً إلى أن مبادرة حياة كريمة وفرت مستلزمات الدراسة لـ1250 طالباً بينما تم دفع المصروفات لـ1000 طالب في كافة المراحل، علاوة إلى أنه تم عقد 8 حوارات مجتمعية حضرها أكثر من 3 آلاف مواطن للوقوف على كافة احتياجاتهم والعمل على حلها.

انت الحياة

وعملت مبادرة “انت الحياة” على نشر الوعي زتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والتدريبات الحرفية والتوعوية من خلال المجلس القومي للمرأة، كما أنه تم تدشين مبادرة “التعليم حياة” والتي تهدف إلى تطوير المدارس ومعامل الحاسب الآلي.

حياة كريمه بدور هيئة تنمية الصعيد تنمية بني سويف الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بهدف بلعيد.. اتحاد العاصمة بطلاً للسوبر الإفريقى على حساب الأهلى

العسيرى يكشف لـ"الشاهد" سر الأغنية التى أغضبت عبدالناصر بعد النكسة

سمير كمونة: "كابيتانو مصر" مشروع دولة ناجح

محمد أبو داوود: أجر سعيد صالح أكبر من الزعيم في “مدرسة المشاغبين”

أهالى الصعيد: القرى أصبحت أفضل من المدن وتتمتع بأفضل الخدمات

جريمة إنسانية في الجيزة.. مأساة في الحي الهادئ بسبب الأرجوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات