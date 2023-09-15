بلعيد يتقدم لاتحاد العاصمة بالهدف الأول فى مرمى الأهلى من ركلة جزاء

افتتح اتحاد العاصمة الجزائري، التسجيل في مباراة السوبر الإفريقي 2023، أمام النادي الأهلي، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب الملك فهد، بمدينة الطائف السعودية.

وسجل زين الدين بلعيد الهدف الأول لـ اتحاد العاصمة الجزائري في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء.

ويخوض النادي الأهلي، مباراة السوبر الإفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، النسخة الماضية على سحاب الوداد المغربي.

بينما يلعب اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة السوبر الإفريقي، باعتباره بطلًا لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية النسخة الماضية.