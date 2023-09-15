الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فنون استعراضية وصور وغناء.. أهالي كوم الدكة يحتفلون بمئوية فنان الشعب سيد درويش

جانب من احتفال مئوية
جانب من احتفال مئوية سيد درويش

احتفل أهالي كوم الدكة بالإسكندرية اليوم، بالذكرى المئوية لفنان الشعب سيد درويش، بداخل حارات الحي الشعبي العتيق، والذي تجمع به مجموعة من الفنانين والموهوبين ومحبين الشيخ سيد درويش من أبناء منطقته وأهالي الإسكندرية، للمشاركة في الاحتفال الذي يحرص على إقامته أهالي الحي كل عام.

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استعراضات فنية وغناء 

وشهد الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، استعراضات فنية، وأغاني لفنان الشعب وألحان على العود، وبورتريهات للفنان الراحل، كما تجمع محبي سيد درويش بإحدى الساحات بكوم الدكة للغناء والتفاعل مع الفقرات المقدمة.

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المشاركة في معركة الوعي والحفاظ على الهوية

وقال الشاعر احمد قدري، أمين عام احتفالية مئوية سيد درويش، إنه يتم الاحتفال منذ أكثر من 15 سنة مرتين خلال العام، بالتعاون مع جمعية كوم الدكة للتنمية، بحارة الأعور بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، وبمشاركة العديد من الفنانين.

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وأضاف لـ"الدستور" أن الاحتفال اليوم ضم جميع أشكال الفنون من فن تشكيلي واستعراضي وغناء، بجانب معرض سلع على هامش الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الهدف من اليوم هو المشاركة في معركة الوعي، والحفاظ على الهوية المصرية. والاحتفال برمز وطني مثل سيد درويش.

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وأوضح أن سيد درويش هو رمز موسيقى كبير جدًا، فهو مطور الموسيقى في مصر، ونقلها من الرتابة إلى الحركة، وكان له دور سياسي واجتماعي في المجتمع فهو قيمة عظيمة جدًا.

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مئوية فنان الشعب 

وأشار أحمد إبراهيم مدير جمعية أهالي كوم الدكة للتنمية، إلى أن الاحتفال هذا العام مميز، وذلك بالتزامن مع مئوية الفنان سيد درويش والذي يعشقه أهل مسقط رأسه وأهل الإسكندرية وشعب مصر الذي تذوق فنه المميز.

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وأضاف أن الحفل يشارك به العديد من الفنانين والشعراء ومحبي الفن ويقدم الفنانين من خلاله اعمال فنية من لوحات أو أغنيات واستعراضات مختلفة من الفرعوني والإسكندراني أو اللبس الشعبي في فترة سيد درويش بالطربوش، وجميعها من فقرات ضمن الاحتفال بفنان الشعب.

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اهالي كوم الدكة فنان الشعب سيد درويش الفنانين والموهوبين مئوية سيد درويش الإسكندرية

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