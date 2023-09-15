أرقام أعطال الكهرباء فى جميع المحافظات 2023.. للشكاوي والاستفسارات

أصبحت أرقام أعطال الكهرباء فى جميع المحافظات 2023، من أهم الأرقام التي يبحث عنها المواطنون في الآونة الأخيرة، بسبب كثرة انقطاع التيار الكهربائي، والمشاكل الكهربائية التي تحدث فجأة.

ويقدم موقع «الدستور»، قائمة أرقام أعطال الكهرباء فى جميع المحافظات 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

رقم شكاوى الكهرباء الخط الساخن للشكاوى

تتلقى وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين على رقم الخط الساخن وهو 121 من جميع محافظات مصر كما يمكنك التواصل مع شركة الكهرباء المسؤولة عن تزويدك بخدمات الكهرباء فى المنطقة التى تقيم بها عبر الارقام الموضحة بهذه الصفحة كما تأتى أرقام شكاوى وزارة الكهرباء المصرية كالتالي:

- رقم الشكاوى العام هو: 527935.

- رقم اعطال الكهرباء هو: 2835989.

- رقم الخط الساخن لوزارة الكهرباء هو :121.

- رقم طوارئ كهرباء شركة مصر العليا: 01002822513.

- رقم شكاوى الكهرباء شركة جنوب القاهرة: 01278117626.

- رقم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682.

- رقم شركة شمال القاهرة: 01283388888.

- رقم اعطال الكهرباء فى البحيرة: 0100054902.

أرقام شكاوى أعطال الكهرباء واتس اب

يمكنكك الابلاغ عن شكاوى اعطال الكهرباء عبر واتس اب على احد الارقام التالية:

- رقم واتساب شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: 01289533661.

- رقم شكاوى شركة مصر العليا واتس اب: 01002822513.

- رقم شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء واتس اب: 01097217682.

- رقم واتساب جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849.

- رقم شكاوى شركة شمال القاهرة واتساب: 01283388888.

- رقم واتس اب شركة جنوب القاهرة: 01278117626.

- رقم واتساب اعطال كهرباء شركة البحيرة: 01000549020.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

وحددت الشركة القابضة للكهرباء 5 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال اتباع مايلى..

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا

2- اضغط على قسم الخدمات.

3- اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل – المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

5- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.